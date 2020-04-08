Ляшко розповів, де в Україні найбільше тестують на коронавірус

Найбільше ПЛР-тестувань проводять в Києві, у Львівській, в Івано-Франківській, в Чернівецькій і Тернопільській областях.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 8 квітня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Найбільш якісний показник тестувань, тобто з кількості тестувань найбільше виявлених позитивних випадків у Києві і в Чернівецькій області", - додав Ляшко.

Точної кількості тестувань по областях головний санітарний лікар не назвав.

Відомо, що з початку року було протестовано 7205 людей на коронавірус.

В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.

Перший вид тестування вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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