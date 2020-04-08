Ляшко розповів, де в Україні найбільше тестують на коронавірус

Найбільше ПЛР-тестувань проводять в Києві, у Львівській, в Івано-Франківській, в Чернівецькій і Тернопільській областях.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 8 квітня.
|Головний санітарний лікар Віктор Ляшко
"Найбільш якісний показник тестувань, тобто з кількості тестувань найбільше виявлених позитивних випадків у Києві і в Чернівецькій області", - додав Ляшко.
Точної кількості тестувань по областях головний санітарний лікар не назвав.
Відомо, що з початку року було протестовано 7205 людей на коронавірус.
В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.
Перший вид тестування вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Вас також може зацікавити:
Ляшко спростував те, що Україні не потрібно багато тестувань на COVID-19
Коронавірус: симптоми, актуальна статистика поширення та як реагує Україна
Прибирання під час карантину: дезінфектори, прання, очищення поверхонь
Дезінфекція і закриті труни: як виглядатиме похорон у часи коронавірусу
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.