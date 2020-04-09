Ще один препарат тестують проти COVID-19. Що важливо про це знати

Плаквеніл, препарати проти ВІЛ, сироватка з антитілами – які тільки препарати не тестують проти коронавірусу.

Тепер на черзі – Івермектін – протипаразитарний препарат.

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Вже майже півтора мільйона людей у світі інфікувались COVID-19.

Науковці намагаються з'ясувати, чи можуть вже наявні препарати, ефективні проти інших хвороб, допомогти й з COVID-19.

Новий препарат – сенсація? Не поспішаємо з висновками.

Що важливо знати про цей препарат?

Цей препарат схвалений ВООЗ та FDA (адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів).

Він допомагає боротись з онхоцеркозом – хворобою, яку викликає паразит, і яка призводить до сліпоти.

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Австралійські науковці з університету Монаша провели дослідження цього препарату в пробірці, та виявили, що препарат може пригнічувати розмноження SARS-Cov-2 – збудника, що викликає COVID-19 – за 48 годин.

Дослідження опубліковали в журналі Antiviral Research.

Для проведення дослідження науковці інфікували клітини вірусом, а через 2 години почали вводити препарат.

Виявилось, що через 48 годин, кількість вірусного РНК знижується майже на 99%.

Проте, чи будуть ліки працювати на людях, та як – наразі невідомо.

Що важливо знати про дослідження препаратів

Дослідження, які проходять в пробірці, називаються in vitro. Це дослідження, які відбуваються поза живим організмом.

Це важливий етап наукової роботи, проте успішне дослідження in vitro, не означає успішне дослідження in vivo – тобто таке, що проводиться на живих організмах.

Наприклад, через те, що воно не може врахувати взаємодію між різними клітинами.

Нагадаємо – лікування проти COVID-19 не існує!

Багато досліджень потенційних ліків, або не проводяться на людях, або проводяться на дуже маленькій кількості учасників.

Так, наприклад, було з протималярійним препаратом, який включили в протокол лікування в Україні.

А ще це дослідження не було рандомізованим та порушувало принципи етики.

Івермектіну немає в жодному протоколі світу!

Тому ми закликаємо обережно ставитись до сенсаційних заяв та не займатись самолікуванням.

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