Ще один препарат тестують проти COVID-19. Що важливо про це знати

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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9 квітня 2020

Плаквеніл, препарати проти ВІЛ, сироватка з антитілами – які тільки препарати не тестують проти коронавірусу. 

Тепер на черзі Івермектін протипаразитарний препарат.

 

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 Вже майже півтора мільйона людей у світі інфікувались COVID-19.

Науковці намагаються з'ясувати, чи можуть вже наявні препарати, ефективні проти інших хвороб, допомогти й з COVID-19.

Новий препарат  сенсація? Не поспішаємо з висновками.

Що важливо знати про цей препарат?

Цей препарат схвалений ВООЗ та FDA (адміністрація з контролю ліків та харчових продуктів). 

Він допомагає боротись з онхоцеркозом хворобою, яку викликає паразит, і яка призводить до сліпоти. 

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Австралійські науковці з університету Монаша провели дослідження цього препарату в пробірці, та виявили, що препарат може пригнічувати розмноження SARS-Cov-2 збудника, що викликає  COVID-19 за 48 годин. 

Дослідження опубліковали в журналі Antiviral Research. 

Для проведення дослідження науковці інфікували клітини вірусом, а через 2 години почали вводити препарат.

Виявилось, що через 48 годин, кількість вірусного РНК знижується майже на 99%.

Проте, чи будуть ліки працювати на людях, та як наразі невідомо.

Що важливо знати про дослідження препаратів

Дослідження, які проходять в пробірці, називаються in vitro. Це дослідження, які відбуваються поза живим організмом.

Це важливий етап наукової роботи, проте успішне дослідження in vitro, не означає успішне дослідження in vivo тобто таке, що проводиться на живих організмах.

Наприклад, через те, що воно не може врахувати взаємодію між різними клітинами. 

Нагадаємо лікування проти COVID-19 не існує!

Багато досліджень потенційних ліків, або не проводяться на людях, або проводяться на дуже маленькій кількості учасників.

Так, наприклад, було з протималярійним препаратом, який включили в протокол лікування в Україні. 

А ще це дослідження не було рандомізованим та порушувало принципи етики. 

Івермектіну немає в жодному протоколі світу! 

Тому ми закликаємо обережно ставитись до сенсаційних заяв та не займатись самолікуванням. 

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