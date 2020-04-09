МОЗ отримає для 22 тисяч пацієнтів ліки з недоведеною проти COVID-19 ефективністю

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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9 квітня 2020

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає додаткові 320 тисяч таблеток з діючою речовиною Гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на COVID-19.

Ця речовина наразі не має доведеної ефективності проти коронавірусу.

Про це йдеться на офіційні сторінці міністерства у Facebook.

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 Максим Степанов

"Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" та "Сандоз".

Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів.

Цей препарат прописаний у національному протоколі лікування хворих на COVID-19 і застосовується для пацієнтів з важким перебігом хвороби винятково в умовах стаціонарів, а також під пильним наглядом лікарів і за письмової згоди пацієнтів", - уточнюється у пості. 

Планується, що препарат буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показами.

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