В МОЗ пояснили, чому затримали додаткові виплати медикам, які працюють з COVID-19

В областях, де заробітна плата не була виплачена в повному обсязі, виникли певні бюрократичні колізії.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Максим Степанов

"В нас є дві частини. Перша частина – це завершення виплат за березень та виплати за квітень.

Реклама:

Те що стосується березня, то більшість областей вже виплатила в повному обсязі згідно з тими довідками, які вони подали.

Довідки складались наступним чином: в залежності від кількості хворих, які були в березні, всі голови обласних державних адміністрацій склали списки тих лікарень, в яких безпосередньо лікувалися ці хворі.

Також кількість медичних працівників по екстреній медичній допомозі й відповідно до цього були розраховані суми, які були перераховані.

Ми розуміємо, що виникли певні бюрократичні колізії, які потребують врегулювання, особливо по тих областях, де виплати були здійснені не в повному обсязі.

Я думаю, що це питання буде вирішено найближчими днями.

Те, що стосується виплат за квітень: я з великим розумінням ставлюсь до медичних працівників, які вже з одного боку мали отримати всі виплати за квітень, а сьогодні в нас вже 13 травня.

Реклама:

Але у зв'язку змін до закону про державний бюджет в нас затягнувся цей процес", – поясним Степанов.

Він також додав, що наразі в Національної служби здоров'я (НСЗУ) інший механізм фінансування.

"На сьогодні НСЗУ, яка отримала вже всі кошти на виплати, в них триває процес заключення договорів безпосередньо з лікарнями для перерахування цих коштів.

Я хочу наголосити, що тарифи, які закладено на лікування COVID-19, в нас закладена виплата заробітної плати в 300% в повному обсязі й відповідно НСЗУ після заключення договорів починає перераховувати ці кошти й вони мають бути виплачені в тому числі всім медичним працівникам.

Маю надію, що вже на цьому тижні вже підуть ці кошти, хоча б розпочнеться цей процес, і наші медичні працівники почнуть отримувати підвищену медичну плату за квітень.

Надалі вже в нас ніяких збоїв не передбачається.

За травень це вже буде йти автоматом. Загалом це 15,8 мільярда гривень, які передбачені на фінансування процесу лікування хворих на COVID-19.

І в тому числі туди входить заробітна плата медикам", – уточнив міністр.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб житт











