Дитячі садки без іграшок і килимів. МОЗ виніс на громадське обговорення умови роботи

Міністерство охорони здоров'я винесло на громадське обговорення документ щодо протиепідемічних заходів під час роботи закладів дошкільної освіти.

А також у період проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України (МОН) з посиланням на розпорядження Головного санітарного лікаря України.

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Пропонують наступні умови:

На період карантину забороняється використовувати:

Також рекомендується обмежити вправи та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом, використання великої кількості інвентарю та сенсорні заняття.

Вихователів мають забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів.

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Вимоги щодо прибирання приміщень:

Також рекомендується відсторонити від роботи людей, які знаходяться в групі ризику.

Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.

Працівники повинні:

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