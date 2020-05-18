Дитячі садки без іграшок і килимів. МОЗ виніс на громадське обговорення умови роботи

Міністерство охорони здоров'я винесло на громадське обговорення документ щодо протиепідемічних заходів під час роботи закладів дошкільної освіти.
А також у період проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України (МОН) з посиланням на розпорядження Головного санітарного лікаря України.
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Пропозиції для роботи дошкільних закладів
Пропонують наступні умови:
- всім працівникам дошкільних закладів вимірювати температуру перед початком роботи. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то вважається, що це ознаки вірусного респіраторного захворювання і вихователь до роботи не допускається;
- вимірювати температуру тіла дітям при вході та щочотири години протягом дня. Якщо температура тіла понад 37,2 С, то діти не допускаються до садочка. Якщо температуру виявили протягом дня, то дитину ізолюють з відповідним інформування медиків та батьків.
- ранкова зустріч дитини має відбуватись вихователем поза межами будівлі садочку. Батьки або супроводжуючи повинні мати захисну маску або респіратор. Очікування на території садочка має бути обмежено.
- на вході до закладу має бути спиртовмісний антисептик для обробки рук.
На період карантину забороняється використовувати:
- тканинні багаторазові рушники;
- м'які іграшки;
- килими з довгим ворсом;
- перебувати у взутті у закритому приміщенні.
Також рекомендується обмежити вправи та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом, використання великої кількості інвентарю та сенсорні заняття.
Вихователів мають забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів.
Вимоги щодо прибирання приміщень:
- дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;
- вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;
- провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;
- централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.
Також рекомендується відсторонити від роботи людей, які знаходяться в групі ризику.
Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.
Працівники повинні:
- регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;
- утримуватись від контактів з тими, хто мають симптоми респіраторних вірусних захворювань: кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
- самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
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