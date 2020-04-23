ЗНО 2020 в умовах карантину: соціальна дистанція та маски. Онлайн формат – неможливий

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23 квітня 2020

Міністерство освіти та науки, спільно з Українським центром оцінювання якості освіти, підготували пояснення, щодо того як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році.

Такі рекомендації заступник в.о. міністра освіти Єгор Стадний оприлюднив на своїй офіційні сторінці у Facebook,  яким буде ЗНО 2020 в умовах карантину.

"Цей вірус, як і багато інших, буде жити серед нас не найближчі пару місяців, а допоки не буде достатнього колективного імунітету.

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Або ми будемо відкриватись та закриватись на карантини вічно, або знайдемо ефективні способи швидкої локалізації та розірвання ланцюжків поширення.

Я вірю в друге",  йдеться у повідомлені

 Єгор Стадний

Питання-відповіді щодо ЗНО

🔸Як проходитиме ЗНО в умовах епідемії коронавірусу?

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Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться. За правилами, при складанні ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори.

Обов’язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв’язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей.

 Фото: freepik

У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиком. Приміщення будуть провітрюватись та дезінфікуватись.

🔸Як складатимуть ЗНО учасники, які контактували з хворими, або інфіковані коронавірусом?

Особи, які були зареєстровані для участі у ЗНО, однак контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У випадку, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити й додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров’я. Таке правило діяло і раніше для людей із низкою захворювань.

Особливості вступу до університетів для таких категорій абітурієнтів, форми проведення вступних іспитів визначаються окремо в умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються Міністерством освіти й науки України кожного року.

🔸Чому не провести ЗНО дистанційно?

Очний формат зовнішнього незалежного оцінювання передбачає низку заходів, які забезпечують ідентифікацію учасників і протидію списуванням та іншим проявам недоброчесності. 

Саме завдяки цьому зберігається неупередженість та об’єктивність результатів ЗНО. Технічних умов для забезпечення цього у дистанційному форматі немає.

🔸Чи будуть змінені локації для проведення ЗНО на інші? Наприклад, великі відкриті майданчики, стадіони?

Провести ЗНО на відкритому майданчику або стадіоні неможливо з низки причин. Передовсім через непередбачувані погодні умови: сонце, дощ, сильний вітер, які будуть заважати учасникам та інструкторам.

Не менш важливим фактором є безпека. Велика кількість учасників тестування одночасно в одному місці, навіть на відкритій місцевості, становить загрозу в умовах поширення коронавірусу. 

Водночас у таких умовах інструкторам буде важче проконтролювати процес тестування та не допускати списування. 

А обов’язкові заходи безпеки, а також деякі обов’язкові процедурні питання, на відкритих майданчиках чи у великих приміщеннях триватимуть значно довше, ніж в аудиторії.

Кожен учасник ЗНО має добре чути інструктора, який повідомлятиме важливу інформацію, зокрема час, який залишився до завершення тесту. 

 Фото: freepik

Так само, за правилами ЗНО, учасники мають бачити годинник. Сторонні шуми на відкритій місцевості заважатимуть учасникам чути інструкторів та не дозволять сконцентруватись на тесті. Особливо це стосується складання ЗНО з іноземних мов, яке передбачає аудіювання та має проходити в тихому приміщенні.

Важливо, що на великих майданчиках немає ані парт, ані стільців. Здається, що цю проблему легко усунути, але залишаються питання про майно закладів освіти, а також про те, хто і як зможе ці меблі доставити.

Також відкриті майданчики ускладнять налагодження ефективної навігації учасників. При виході неминучими будуть черги та скупчення людей, що є небажаним в умовах поширення коронавірусу.

🔸Чому у зв’язку з коронавірусом ЗНО не замінять вступними іспитами у Заклади вищої освіти?

В умовах пандемії проведення ЗНО є набагато безпечнішим, ніж вступні іспити в університетах.

Більшість учасників складають ЗНО за місцем проживання, а отже їм не потрібно їхати в інше місто чи область. Виключенням є лише жителі сіл та маленьких районних центрів, які доїжджають до місця проведення ЗНО.

Натомість для складання вступних іспитів навпаки більшості вступників та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні. 

За статистикою, 70% абітурієнтів вступають до університетів Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси. Саме в університетах цих міст буде найбільше скупчення вступників.

Разом із тим вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО, тому в таких умовах дотримання належної соціальної дистанції є під сумнівом.

🔸Чи можна зменшити кількість предметів ЗНО у зв’язку з коронавірусом?

У 2020 році кожен учасник може пройти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Максимальну кількість учасників збере українська мова і література, яку складатиме майже 370 тис. учасників, майже 264 тис. осіб складатимуть історію України, і дещо більше 186 тис. осіб – математику. 

Решта предметів не збиратиме такої великої кількості учасників. Тому скасовувати якісь із предметів у зв’язку з коронавірусом недоцільно.

Також не можна відкидати того факту, що учасники готувалися до складання ЗНО з обраних навчальних предметів. Вони вкладали час і зусилля, оскільки мали на меті здобути високі бали й вступити в омріяні виші. 

Зміна умов прийому деформує списки вступників, оскільки досягнення високих результатів з одного або двох навчальних предметів не гарантує, що той самий вступник мав би високі результати з трьох навчальних предметів. 

Тобто для здійснення якісного відбору абітурієнтів з необхідними знаннями важливо, щоб відбулись тестування з усіх запланованих предметів ЗНО.

До того ж деякі вступники вагаються щодо вибору однієї спеціальності та планують уточнити свій вибір з огляду на отримані результати ЗНО, а обмеження переліку предметів ЗНО негативно вплине на їхній вибір.

🔸Чи будуть видалені з тестів ЗНО питання з програми квітня-травня 11 класу?

Цикл підготовки тестового зошита триває 3 роки, протягом яких їхній зміст проходить експертну оцінку, апробацію. Це забезпечує високу якість тестового інструмента і цим не можна нехтувати. 

Тестові зошити на ЗНО 2020 року вже зверстані та понад 70% з них вже надруковано. Заміна завдання сьогодні означатиме макетування і друк нових примірників.

Разом з тим у тестах дуже мало завдань, які ґрунтуються на навчальному матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу. 

Таке завдання може бути взагалі одне на весь тест. Передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно. 

До того ж модель ранжування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів і УЦОЯО зможе статистично згладити певні прогалини у підготовці учасників через карантин.

🔸Чи можливо звільнити від ЗНО тих, хто не планує вступати (наприклад, окремі студенти коледжів чи учні профтехів) або планує вступати до закордонних університетів?

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні має дві основні функції. Поруч із забезпеченням прав на рівний доступ до вищої освіти незамінною функцією є оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам. 

Таким чином, результати ЗНО не лише визначають конкурсний бал вступників у ЗВО, але й є оцінкою за державну підсумкову атестацію (ДПА) в 11 класі. 

Сьогодні в Україні немає належної суспільної довіри до шкільного оцінювання, на відміну від ЗНО, яке вже давно довело свою об’єктивність та незаангажованість. 73% українців, які стикалися з системою ЗНО, або планують це у близькому майбутньому, переконані, що ЗНО забезпечує справедливі умови вступу.

Сьогодні увесь світ потерпає від пандемії коронавірусу, а отже прогнозованими є зміни у вступних кампаніях закордонних університетів. Швидше за все, вони будуть відтерміновані так само, як і в Україні, особливо з огляду на те, що кордони країн залишаються закритими на невизначений термін.

Тому звільнення від ЗНО тих, хто не планує вступати до ЗВО зовсім, або планує вступати до закордонних університетів, не є доцільним.

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