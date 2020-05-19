У 2020 році психіатричні лікарні можуть отримати на 80% менше коштів – очільник МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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19 травня 2020

В порівнянні з минулим роком, недофінансування багатьох спеціалізованих психіатричних лікарнях у 2020 році сягає мінус 50-80%.

Такі результати називає глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 19 травня. 

"Психіатрична служба, як і протитуберкульозна, опинилася під найбільшою загрозою під час імплантації другого етапу реформи.

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Недофінансування по багатьох спеціалізованих психіатричних лікарнях сягає від мінус 50-80% в порівнянні з минулим роком. 

Якщо будь-яка лікарня отримає на 80% менше фінансування ніж в минулому році, то це практично означає закриття лікарні", – розповів міністр. 

 Глава МОЗ Максим Степанов. Фото Катерина Хорощах

Очільник МОЗ зазначив, що у медичних закладах цього спрямування нині перебувають 22 тисячі хворих, які мають хронічні психічні захворювання. 

"Певна кількість із них уже втратила соціальні зв'язки, звісно, вони повинні перебувати під наглядом медичних працівників, які працюють в лікарнях", – додав він.

Крім того, Максим Степанов повідомив, що теперішня "система реформування потребує серйозних коректив".

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"Реформування психіатричної служби повинно відбуватися за чіткими планом, критеріями та розрахунками.

Всього цього поки не було зроблено ні по психіатричних лікарнях, ні по туберкульозних диспансерах, цього не було враховано по інфекційних лікарнях, та особливостях районних лікарень.

Наша система реформування потребує серйозних коректив, щоб не було закриття лікарень та звільнення медичних працівників", – додав Степанов. 

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