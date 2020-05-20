"Не вийшло": Зеленський про другий етап медреформи

Перший етап медичної реформи непоганий, а другий потрібно переглянути.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня до річниці його обрання на посаду.

"Медична реформа. Первинку зробили, вона дуже не погана, і там задоволені медики первинки.

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Але це не всі медики – це перше.

Друге – COVID-19 показав, що реформи не вийшло. Там є нормальні речі, які були зроблені.

Але дуже багато всього, на що не звертали увагу, і ми опинилися просто голі медично перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу", – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: Дмитро Ларін

За його словами, потрібно переглядати зарплати не тільки медиків, а й, наприклад, водіїв швидких.

"Не може водій швидкої, який ризикує своїм життям, працювати за 4-5 тисяч гривень. Це ж неправильна реформа.

Якщо всі психіатричні реформи та тубдиспансери виходять зі страйками, що їх закривають, це – неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона – не для людей, вона точно не для лікарів, вона ні для кого, тому треба її переглядати", – додав Зеленський.

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