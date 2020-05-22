Оголосили конкурс на посаду голови НСЗУ. Обмежили коло тих, хто може податися

На порталі вакансій держслужби оголосили конкурс на посаду очільника Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Це та сама посада, на яку 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов відхилив усі три кандидатури, які пройшли до фіналу конкурсу.

На порталі вакансій держслужби оголосили конкурс на посаду очільника Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Фото: stokkete/Depositphotos

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів такі:

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ступінь вищої освіти — не нижче магістра.

загальний стаж роботи — не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення — не менше трьох років.

вільне володіння державною мовою.

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

Таким чином, наразі на конкурс може податися лише держслужбовець.

Також варто зауважити, що закон про фінансові гарантії медичного обслуговування населення немає трьох років: його ухвалили лише восени 2017 року, тому багато фахівців не можуть мати досвіду три роки й відповідно — податися на конкурс.

Нагадаємо, що кандидатами на посаду були в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева та директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

21 травня на пресбрифінгу Степанов пояснив своє рішення тим, що кандидати не підійшли за баченням та якостям.

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"Згідно з законодавством, я, як міністр, мав провести відповідну співбесіду з трьома людьми, які дійшли до фіналу.

Жоден з цих людей на мою думку не підходить на посаду голови НСЗУ по своїм якостям, по своєму баченню, по тому, як він себе бачить на цій посаді.

Далі в нас є процедура встановлена законодавством. Яким чином відбувається добір на цю посаду, він буде зроблений відповідно до законодавства. Тому в найближчий термін у нас буде голова НСЗУ", – сказав він.

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