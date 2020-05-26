ВООЗ достроково припинила дослідження препарату проти COVID-19 з міркувань безпеки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) припинила дослідження експериментального препарату гідроксихлорохіну (Плаквеніл) проти COVID-19 з міркувань безпеки.

Раніше ці протималярійні були включені ВООЗ в програму глобального дослідження експериментального лікування коронавірусної інфекції, яка має назву "Солідарність", пише Bloomberg.

Таке рішення організація прийняла після того, як в авторитетному медичному журналі The Lancet опублікували дослідження, яке пов'язало цей препарат з високими ризиками смерті та ускладнень з боку серця.

"Дуже важливо продовжувати збирати докази безпеки та ефективності гідроксихлорохіну.

Ми хочемо використовувати його лише якщо він безпечний, ефективний, знижує ризики смерті, скорочує час перебування в лікарні й не підвищує ризики побічних ефектів", – стверджує головна радниця ВООЗ з питань науки Сум’я Свамінатхан.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) припинила дослідження експериментального препарат гідроксихлорохіну (Плаквеніл) проти COVID-19 з міркувань безпеки

Якщо наукові дані дозволять, дослідження відновляться, каже очільник програм з надзвичайних ситуацій від ВООЗ Майк Райан.

Нагадаємо, що 22 травня у відомому медичному журналі The Lancet опублікували дослідження щодо ефективності протималярійних препаратів для лікування COVID-19, в якому взяли участь 96 000 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах.

Висновок: Смертність пацієнтів в контрольній групі (вони не приймали протималярійні препарати) становила приблизно 9%.

Смертність тих, хто приймав гідроксихлорохін – 18%.

Смертність пацієнтів, які приймали гідроксихлорохін з антибіотиком становила 23,8%.

Також ВООЗ попереджала про ризики включення цього препарату в протоколи лікування у листі міністра охорони здоров'я. Це проігнорували.

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