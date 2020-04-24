ВООЗ попереджала МОЗ України про небезпеку при COVID-19 експериментальних препаратів

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла міністра охорони здоров'я України Максима Степанова щодо використання при лікуванні COVID-19 експериментальних препаратів.

2 квітня 2020 року МОЗ видало наказ 762, в якому затвердило протокол лікування COVID-19.

В цьому протоколі рекомендують використовувати препарати, чия ефективність проти COVID-19 не доведена.

Рішення включити ці препарати в протокол активно обговорювали у лікарських та пацієнтських спільнотах. Зокрема, озвучувались побоювання, оскільки ці препарати мають серйозні побічні ефекти.

7 квітня ВООЗ надіслала Максиму Степанову листа, в якому виразила занепокоєння українським протоколом лікування, через ці препарати.

"Українська правда. Життя" отримала цей документ із власних джерел.

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла міністра охорони здоров'я України Максима Степанова щодо використання при лікуванні COVID-19 експериментальних препаратів.

"ВООЗ хотіла б нагадати вам, що використання експериментальних препаратів проти COVID-19 має бути лише в рамках етично схвалених, рандомізованих клінічних досліджень.

Згадані в протоколі лікування препарати: лопінавір/ретинавір, хлорохін фосфат, гідроксихлорохін, рамдесивір та тоцилізумаб ще не були оцінені в рамках вищезгаданих досліджень.

Лише після цього вони можуть бути ліцензовані та схвалені для клінічного використання", – йдеться у листі.

Також ВООЗ зазначає, що якщо проведення рандомізованих клінічних досліджень неможливо, то лікування пацієнта має проводитись згідно з протоколом MEURI, який був розроблений ВООЗ спеціально для випадків лікування експериментальними препаратами.

Цей протокол застосовується, коли:

проти хвороби не існує доведених препаратів;

неможливо негайно ініціювати клінічні дослідження;

є дані, які вказують на ефективність та безпеку лікування, як мінімум з досліджень, які проводились в лабораторних умовах або на тваринах, і використання препарату поза межами клінічних досліджень рекомендували кваліфіковані консультативні наукові комітети на основі надійного аналізу ризику та користі.

відповідні органи влади країни, так само як і комітети з питань етики схвалили використання цих препаратів.

є достатні ресурси, які гарантовано мінімізують ризики;

пацієнт надав інформовану згоду щодо лікування;

таке лікування моніториться, а результати документуються та своєчасно доповідаються більшому колу медичної та наукової спільноти.

Також ВООЗ ділилась в листі інформацією з останніх консультацій конкретно щодо ефективності препаратів-інгібіторів IL-6 проти COVID-19, серед яких й гідроксихлоріхін ("Плаквеніл").

Виявилось, що через обмежену доказовість цих препаратів у лікуванні COVID-19, 25 березня ВООЗ вирішила "зробити крок назад та залучити групу експертів, щоб опрацювати документи, та розглянути доцільність включення цього препарату в клінічні дослідження".

Іншими словами, ВООЗ ставить під питання, чи має сенс взагалі витрачати ресурси навіть на дослідження цього препарату, не те що включати його в протоколи лікування.

Нагадаємо, що 3 квітня МОЗ отримав 3000 упаковок Плаквенілу.

А 15 квітня, вже після отримання листа від ВООЗ, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що фармкомпанія "Дарниця" пройшла державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохін – діючої речовини препарату "Плаквеніл".

Також ВООЗ закликав Україну приєднатись до Солідарних клінічних досліджень, до яких станом на 21 квітня приєдналось вже понад 100 країн.

11 квітня в МОЗ заявляв, що України готова приєднатись до цих досліджень.

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