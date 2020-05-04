У МОЗ анонсують проведення планових операцій та госпіталізацій, але за певних умов

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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4 травня 2020

Уряд прийняв постанову, яка дозволяє проведення певних планових операцій та госпіталізацій на території країни. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу  четвертого травня. 

В Україні дозволять проведення планових операцій та госпіталізацій. Фото Anna Shvets/Pexels

"Під час карантину в нашій країні були скасовані та заборонені планові операції і різна госпіталізація.

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Але обмеження тривають близько 50 днів, і в нас уже є необхідність проведення планових операцій зокрема за життєвими показниками. 

Було прийнято постанову уряду, що вносить зміни до постанови № 211 Кабінету Міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни. 

Після її опублікування, думаю завтра, в Україні буде  дозволено проведення певних планових операцій та госпіталізацій за життєвими показниками.

Якщо вони є необхідним для зниження ризику життю та здоров'ю людини", – розповів очільник міністерства. 

Міністр також повідомив, що під час проведення таких заходів особлива увага буде приділятися захисту медичних працівників від інфікування корона вірусною хворобою. 

"Щоб зменшити ризик заражень, в тому числі медичних працівників, ці операції будуть здійснюватися виключно після тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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Ми вважаємо, що таким чином ми знизимо ризик зараження наших медичних працівників до нуля", – зазначив Степанов.

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