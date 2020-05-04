У МОЗ анонсують проведення планових операцій та госпіталізацій, але за певних умов

Уряд прийняв постанову, яка дозволяє проведення певних планових операцій та госпіталізацій на території країни.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу четвертого травня.
|В Україні дозволять проведення планових операцій та госпіталізацій. Фото Anna Shvets/Pexels
"Під час карантину в нашій країні були скасовані та заборонені планові операції і різна госпіталізація.
Але обмеження тривають близько 50 днів, і в нас уже є необхідність проведення планових операцій зокрема за життєвими показниками.
Було прийнято постанову уряду, що вносить зміни до постанови № 211 Кабінету Міністрів, якою були введені карантинні заходи на території країни.
Після її опублікування, думаю завтра, в Україні буде дозволено проведення певних планових операцій та госпіталізацій за життєвими показниками.
Якщо вони є необхідним для зниження ризику життю та здоров'ю людини", – розповів очільник міністерства.
Міністр також повідомив, що під час проведення таких заходів особлива увага буде приділятися захисту медичних працівників від інфікування корона вірусною хворобою.
"Щоб зменшити ризик заражень, в тому числі медичних працівників, ці операції будуть здійснюватися виключно після тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Ми вважаємо, що таким чином ми знизимо ризик зараження наших медичних працівників до нуля", – зазначив Степанов.
Вас також може зацікавити:
Що робитиме МОЗ, щоб не закривати лікарні. Пояснив Степанов
МОЗ перевіряє: у регіонах купили костюми лікарів, чи "малярів"
У МОЗ пояснили, чому в Україні використовують експрес-тести на коронавірус
У МОЗ розповіли, як українці можуть попередити пік захворюваності на коронавірус
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.