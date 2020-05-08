МОЗ уточнило, де найбільше в Україні роблять ПЛР-тестів, та скільки чекати на результати

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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8 травня 2020

В Україні ПЛР-тестування робить 59 лабораторій, а найбільша завантаженість – в Чернівцях, Тернополі, Вінницькій області, Херсоні та Черкасах.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

 Максим Степанов

"Навантаженість та кількість тестів зумовлені кількістю захворювань.

В цих областях кількість захворювань дуже велика", каже він. 

Також він додав, що в залежності від навантаження на лабораторію, ПЛР-тестування пацієнти можуть чекати до 3-4 днів.

"Це все залежить від навантаження.

Лаборанти вже понад місяць працюють без жодного вихідного.

Вони теж на передовій боротьби", каже Степанов.

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