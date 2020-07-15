З понад 37,2°C у школи не пустять: МОЗ анонсував умови роботи освітніх закладів

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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15 липня 2020

В школах для дітей та працівників буде обов'язковим вимірювання температури.

Про це на пресбрифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Разом з МОН ми аналізуємо ситуацію,  в тому числі дивимось, як це закордоном, хочем взяти найкращі практики.

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Можу сказати, що  буде обов'язкове вимірювання температури для працівників, дітей.

При 37.2 і вище, ні працівники, ні діти, не будуть допускатися до роботи та навчання.

Батьки, які приводять дітей в школу, мають користуватися масками, коли заходять в школу.

В школі мають бути антисептики й діти повинні ними користуватися", сказав він. 

 Максим Степанов

Степанов також додав, що правила ще будуть розроблятися й, можливо, наступного тижня, їх подадуть на затвердження в Кабмін.

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