Температурний скринінг та COVID-19: необхідність чи зайва міра, яка всім заважає 

Карантин пом'якшився. Відкрились ринки, непродовольчі крамниці, а також дитячі садочки.

Вірус, звичайно, нікуди не подівся, томи ми маємо й досі дотримуватись певних заходів безпеки: тримати соціальну дистанцію, носити захисні маски, ретельно мити руки, користуватися антисептиками, залишатися вдома, якщо маємо симптоми респіраторних захворювань.

Проте є одна умова, яку держава поставила перед власниками бізнесу, державними та комунальними закладами – обов'язкове вимірювання температури.

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Її міряють на вході у супермаркети і магазини, на ринку, відвідувачам спортзалів та фітнес-клубів… Дітям, які ходять до дитячого садочку чи прийдуть здавати ЗНО.

Щобільше, вимірювання температури збираються зробити обов'язковим в школах с початком нового шкільного року.

Наскільки температурний скринінг є ефективним у контексті стримування епідемії?

Чи може навпаки – ця міра захисту створює додаткові ризики?

Ці питання ми поставили експертам:

епідеміологу Андрію Александріну ,

лікарю-інтерністу Руслану Буяновському,

педіатрам Сергію Макарову та Ірині Шимон .

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Що таке температурний скринінг

та чому його впровадили?

Простими словами "температурний скринінг" – це вимірювання температури для вчасного виявлення хворих.

Його почали застосовувати ще на початку всієї історії з коронавірусною хворобою.

Наприкінці січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) радила проводити опитування та вимірювати температуру в аеропортах.

Повідомлялося навіть, що станом на 27 лютого, в Україні провели температурний скринінг 75 тисячам людей.

Простими словами "температурний скринінг" – це вимірювання температури для вчасного виявлення хворих.

Фото: chayakom.lot@gmail.com/Depositphotos

При цьому ВООЗ наголошувала, що один лише температурний скринінг при вході в приміщення не є ефективним методом.

Організація стверджує, що вимір температури залишається не точним методом для вчасного виявлення хворих, адже є інкубаційний період, а також лихоманку можна приховати за допомогою жарознижувальних.

ВООЗ пояснює, що температурний скринінг може бути частиною комунікаційної стратегії: людей, які приїхали з країн спалаху, оглядають та їм відразу повідомляють про ризики і важливість термінового звернення до лікаря при появі перших симптомів.

Чи показовий температурний скринінг

і чим він небезпечний?

Отож температурний скринінг – це такий допоміжний захід безпеки, який хоча б трохи, але має знизити ризики інфікування.

Центр з контролю та профілактики захворювань США рекомендує дотримуватись певних правил такого скринінгу.

Наприклад, той, хто вимірює температуру, повинен:

проводити скринінг через перегородку або упевнитись, щоб обличчя перевіряючого весь час було захищено якимось бар'єром;

перед початком скринінгу перевіряючий повинен ретельно вимити руки з милом або обробити їх протягом 20 секунд антисептиком з вмістом спирту не менше 60%;

мати одноразові рукавички;

проводити візуальний огляд на ознаки хвороби: втома, червоне обличчя, кашель, утруднене дихання тощо.

Експерти з Гарвардської медичної школи підтверджують, що змусити всіх вимірювати свою температуру до того, як кудись піти, не найгірша ідея, хоча вона не є надійною.

Наприклад, далеко не всі хворі на COVID-19 мають температуру (більше про симптоми читайте тут).

Експерти з Гарвардської медичної школи підтверджують , що змусити всіх вимірювати свою температуру до того, як кудись піти, не найгірша ідея, хоча вона не є надійною. Фото: PhotoA/Depositphotos

Також, педіатр Сергій Макаров пояснює, що для точності вимірювання температури дуже важливо, чим температуру вимірюють і де саме.

"Інфрачервоні безконтактні термометри мають досить сильну погрішність.

Якщо людина прийшла щойно з вулиці, то шкірні покриви холодні, і може показати температуру і 33°C", – пояснює лікар.

Педіатр Ірина Шимон підтверджує, що дешеві інфрачервоні термометри завжди будуть показувати на вулиці 34-35°C і зможуть помітити хіба температуру вище 38°C:

"Але в такому стані температура видна і без термометра. І, наприклад, в садок ніхто не поведе таку дитину".

Епідеміолог Андрій Александрін зазначає, що точно показувати температуру на вході в приміщення, наприклад, в торговельний центр, можуть тепловізори (інфрачервоні камери).

"Це досить дороге обладнання і наразі у світі є його дефіцит.

До того ж виробники націлені на ринок, який має попит, наприклад – США", – пояснює він.

Епідеміолог каже, що скринінг при вході може мати місце, але дивитись на загальний стан людини, а не просто вірити позначці на термометрі.

Крім того, як вже було згадано вище, будь-які термометри можна обдурити за допомогою жарознижувальних препаратів.

Нагадуємо, що відповідно до карантинних обмежень в Україні люди, які хворіють на коронавірусну хворобу, навіть на самоізоляції можуть виходити за невідкладної потреби не далі, ніж 2 кілометри від дому.

Ще один підводний камінь температурного скринінгу – він може створити хибне відчуття безпеки: всім виміряли температуру, тож все в порядку. А дуже важливо, щоб люди продовжували дотримуватись гігієни та соціальної дистанції.

Специфіка температурного скринінгу у дітей

Через фізіологічні особливості у дітей температурний скринінг може бути зовсім не показовим.

"У дітей в принципі гірша терморегуляція. Педіатри часто спостерігають це перед вакцинацією: мама з дитиною прибігли, всі мокрі. Міряємо – 37,4°C. Через 10 хвилин відпочинку – 36,7°C.

З садочком буде теж саме: якщо будуть використовувати якісні термометри, то після такої пробіжки багатьох здорових дітей просто не пустять в садок", – пояснює педіатр Ірина Шимон.

Через фізіологічні особливості у дітей температурний скринінг може бути зовсім не показовим.

Фото: AndryiLozovyi/Depositphotos

Редакторка видання LB.ua Вікторія Герасимчук розповіла, як вимірювання температури відбувається у дитячому садочку її дитини: "У нас великий державний садочок, кожна група має окремий вихід і вхід. Дуже зручно, особливо під час спалаху якоїсь інфекційної хвороби.

Але. Користуватися цими окремими ходами заборонено. Через коронавірус.

Де в цьому логіка, спитаєте ви мене? А я скажу вам: ага, от і не здогадаєтеся!

Всім треба проходити в садочок через центральний вхід, оскільки там стоїть працівник садочка з безконтактним термометром. А МОЗ же дав рекомендації всім міряти температуру перед входом до садочка.

Отже, маємо в центральних дверях скупчення з трьох працівників садочка (один міряє температуру, двоє інших розводять дітей по групах) плюс скупчення батьків і дітей.

Про дистанцію батьки згадали, лише коли прийшли ми з сином і стали на відстані на спеціально намальований на асфальті кружечок".

Також, як розповіла Герасимчук "Українській правді. Життя", маска у працівника садочка була під носом, а рукавичок, які радить CDC, вони не мали.

В цьому випадку скринінг призвів до скупчення, а вимоги захисту не виконувались.

Вікторія підтверджує, що на вулиці електронний термометр не показував точну температуру у дітей.

"Ним і в приміщенні не так просто адекватно заміряти температуру (треба "пікати" в кількох місцях, бажано під одягом – спина, живіт). На вулиці ж він а) або взагалі нічого не показує; б) показує температуру 34°C", – пояснює Герасимчук.

Ірина Шимон каже, що набагато краще, щоб температуру вимірювали батьки й чесно залишали вдома дітей, які мають ознаки вірусних захворювань.

"Варто зауважити, що те, яку роль відіграють діти у поширені інфекцій – невідомо, – додає Сергій Макаров.

Вже є дослідження, які показують, що левова частка передачі саме між дорослими людьми.

Отож в результаті ми вимірюємо температуру, не знаємо її істинного значення, але змушуємо батьків та дітей стояти на вході без жодної соціальної дистанції, яка дійсно має значення".

Сергій Пуд Та Ксенія Глінка проживають в Нідерландах.

В садочку їхнього сина Алекса не вимірюють температуру, проте нині навіть з легким нежитем відвідувати заклад не дозволяють.

Також у батьків є чіткий "дедлайн": за 10 хвилин вони мають допомогти дитині роздягнутись та піти.

"Ця вимога для того, щоб уникати зустрічі з іншими батьками в коридорах.

Також згідно з протоколом, відразу попереджають, що вихователі не завжди зможуть тримати з дітьми дистанцію в півтора метра. Такі нюанси роботи", – пояснює Сергій Пуд.

Сергій Макаров погоджується, що дотримання соціальної дистанції в садочку в принципі неможливе.

"Садочки відкрити необхідно для того, щоб батьки мали змогу працювати. Обмеження допуску здорової дитини через 37,3°C створить додаткові складнощі, але не вплине на поширення вірусу", – каже він.

У свою чергу лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що садочкам важливо направити зусилля на те, що дійсно працює у стримуванні розповсюдження вірусу.

"Регулярно провітрювати приміщення, стежити за температурний режимом повітря та його вологістю.

Обробка поверхонь хлоркою нічого не дасть. Лише підвищить ризики алергій у дітей", – підсумовує він.

Людина може мати підвищену температуру,

але не мати коронавірусу

Фотограф Юлія Вебер вже понад 2 роки живе з підвищеною температурою, яка коливається від 37,4 до 37,7°C.

Інших симптомів у дівчини немає, загалом вона почуває себе добре та живе активним життям.

Але чому підвищується температура і що з цим робити – не зрозуміло.

"Все почалося в січні 2018 року, – розповідає Юля. – Я була в кав'ярні, у мене дуже сильно заболів живіт та підвищилась температура.

У мене ще ніколи не було таких болів в животі. Лікарі припустили отруєння або щось вірусне.

Потім симптоми вщухли, а температура залишилась".

Bноді люди живуть з підвищеною температурою. Фото: Carlodapino/Depositphotos

Дівчина обійшла купу спеціалістів та здала велику кількість аналізів.

"Загальний аналіз крові, тести на ВІЛ, гепатити, аутоімунні захворювання. Я перевіряла все, що тільки можливо, і все в нормі", – згадує вона.

Одного дня Юлія вирішила зробити МРТ, щоб перевірити, чи немає проблем з мозком, які б могли спричинити порушення терморегуляції тіла.

Хоча жодних патологічних змін не знайшли, лікар, який консультував Юлію, сказав, що лише в його діагностично центрі є 10-15 пацієнтів на рік, які постійно мають підвищену температуру без очевидних на те причин.

І температура може триматися роками.

Юлія звикла до свого стану, він не заважає її життю, але нині для входу в крамниці, ринки та інші установи роблять температурний скринінг.

"Наразі більшість термометрів показують температуру 35°C і нижче.

Але коли цю систему налагодять – я просто не зможу нікуди зайти.

Немає чітких рекомендацій, на основі яких мені б могли видати довідку про постійну субфебрильну температуру, що розв'язала б цю проблему" – пояснює Юлія.

Цікаво, що такі довідки вже починають вимагати. Наприклад, Центр оцінювання якості освіти, який організовує зовнішнє незалежне оцінювання в країні, радить випускникам шкіл завчасно звернутися до медиків та отримати її для допуску до здачі ЗНО.

Лікар-інтерніст Руслан Буяновський каже, що підвищену температуру можуть викликати дуже різні стани.

"Це може бути при гіпертиреозі – підвищеній функції щитоподібної залози.

Жінки у другій половині менструального циклу можуть мати незначне підвищення температури. Також це можливо, якщо жінка приймає контрацептиви", – каже він.

Отож у бажанні стримати епідемію, Україні важливо реально оцінювати ризики та користь.

Введення правил для галочки або психологічного заспокоєння, в найкращому випадку, не подіють.

В найгіршому – лише ускладнять ситуацію.

Наступного дня після свого першого допису про черги в садочку Вікторія Герасимчук розповіла, що ситуацію виправили.

Натовпів вже немає, інфекційний контроль покращили, от тільки термометр все ще показує 34°C.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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