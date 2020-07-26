ПОДКАСТ: Чи ефективна фітотерапія та в яких випадках вона може зашкодити? Пояснює науковець 

Сезон збору трав триває!

Що смачного та корисного можна наразі знайти та засушити на зиму?

Чи дійсно деякі трави мають лікувальні здібності? Які рослини стали давно відомими нам ліками?

Чому часник та цибуля не захистять від бактерій та вірусів, а з деякими трав'яними зборами варто бути обережним.

У новому епізоді подкасту "Температура нормальна" про трави та фітотерапію розмовляємо з ботаніком та кандидатом біологічних наук Олексієм Коваленком.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Температура – нормальна" виходить по п’ятницях. Підписуйтесь на наш подкаст у додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Overcast, RSS

Лікувальні властивості трав

Люди дуже давно співіснують з рослинами й важко з'ясувати, як же ці рослини розрізняли в давнину.

"Затятими ботаніками вважаються неандертальці.

Тому що біля їхніх решток часто знаходять рослини у такій концентрації, яка не відповідає природній.

Тобто там точно рослини збиралися, вони були з різних оселищ, більшість з них відомі саме як лікарські рослини.

Рослини на нашій планеті досить нерівномірно розповсюджені, їх понад 300 тисяч видів і різні цивілізації, звичайно, по-різному їх використовували", – розповідає науковець.

Якщо взяти Україну, то дуже популярним лікарським засобом ще з давнини був всім відомий подорожник.

Наразі, що в дикій природі, що на присадибних ділянках, можна знайти різноманітні пахучі рослини.

Багато з них вважаються лікарськими, але не мало також кулінарних трав.

Наприклад, у лісах ще подекуди квітне липа.

"Природна липа, липа серцелиста, насправді, квітне в липні на відміну від липи європейської, яку можна побачити на вулицях", – каже Коваленко, й додає, що чай з липи гарно стимулює смакові та нюхові рецептори.

На степових та узлісних ділянках квітне чебрець.

Чебрець під час цвітіння. Фото: Вікі

"Коли він починає квітувати, то в рослині міститься велика концентрація ефірних олій.

Чай з чебрецем є традиційним для багатьох країн, але його можна додавати й до страв. Він додасть їм особливої пряності.

Також зараз сезон м'яти та лаванди.

Її дещиця в каві додасть неповторного смаку, проте важливо дотриматись дозування та не переборщити", – радить Коваленко.

Чебрець ботанік радить додавати у такі страви, куди, на вашу думку, пасували б прованські трави:

"Печена картопля, картопля по-селянськи, м'ясо, грильовані кабачки – до цих страв чудово смакує чебрець.

А от в чай краще додати не сушений, а свіжий чебрець – так напій отримає неймовірний зелений колір".

Якщо подивитись на сучасну фармакологію, то велика кількість препаратів, які ми зараз і не асоціюємо з рослинами, були запозичені саме з природи.

Ацетилсаліцилова кислота містить у вербі. Фото: Вікі

"До таких славетних препаратів в першу чергу належить аспірин.

Ацетилсаліцилова кислота, які міститься у вербі, скоріш за все була спочатку "відкрита" великою рогатою худобою, яка споживала листя верби, кору верби тощо.

Також варто згадати про ліки проти малярії – артемізин, який був виготовлений з полину й зберігає своє значення і зараз.

Не можна не згадати – хінін, природний алкалоїд хінного древа, яким намагались лікувати навіть COVID-19.

Дуже важливу роль мали й препарати з наперстянки – дигіталін. Серцеві глікозиди, як є там, були першою лінією лікування хронічної серцевої недостатності, але зараз вони своє значення вже втрачають", – пояснює Коваленко.

Трави – це ліки. І вони теж потребують дослідження

На сайті проєкту Олексія Коваленко "Довколоботаніка" була новина щодо того, як Китай активно просуває методи народної китайської медицини для лікування COVID-19.

"Країна замовчування та жорсткого карантину навіть надсилала ці неоднозначні препарати в Іран та Італію як міжнародну допомогу.

Але вчені за межами Китаю заявляють, що загалом вживати препарати з неперевіреною ефективністю та безпечністю – це якось не дуже добре", – йшлося у повідомлені.

Як пояснює Олексій Коваленко – це були цілі комплексні засоби:

"Воно не завжди так, як ми собі уявляємо.

Якісь лапки кролика чи будь-що інше.

Проти COVID-19 пропонували низку засобів, переважно походження рослинного, там були й препарати з женьшеню, препарати з вайди красильної, але всі ці дослідження були сумнівної якості та піддавались критиці, перш за все, вчених з західних країн".

З фітотерапією варто бути обережним не лише в контексті COVID-19.

Попри всю свою натуральність трави можуть нашкодити.

"Перш за все, варто розуміти, що у рослин є багато активних біологічних сполук.

У сучасних препаратах близько 25% складових мають саме рослинне походження.

Але у рослини не буває одного складника.

Там часто ціла мішанина сполук і не завжди зрозуміло, як вони діють на організм окремо, в комплексі або з іншими лікарськими засобами, які приймає людина.

Це і є головна небезпека.

Ми чудово знаємо, що є вишня. Ми їмо її плід, ми не їмо її гілки чи листя.

Хоча листя вишні й не нашкодить, у деяких рослин можуть бути отруйні саме окремі частини.

Інша проблема – а де рослина зростає?

Вона не є високоточною хімічною лабораторією й може утворювати речовини в різних хімічних концентраціях.

Наприклад, є така рослина як коричник китайський або кассія. В ній міститься речовина "кумерин". Це ті самі палички кориці, які ми можемо кидати в чай.

І от певні дерева можуть утворювати безпечні концентрації речовини – хоч 10 паличок кидай в напій. А деякі концентрації вищі, що вже 5 паличок можуть бути небезпечними для людини.

Якщо рослина зростає на забруднених територіях, вона поглинає в себе небезпечні речовини.

А ще велика небезпека пов'язана з тим, що люди банально не знають рослин.

Наприклад, мати-й-мачуху дуже легко сплутати з отруйною рослиною з роду петастес", – перераховує Коваленко.

Коричник китайський. Фото: Вікі

Трави можуть спричинити й захворювання.

Найбільш яскравим прикладом буде така рослина як хвилівник.

Як розповідає Олексій Коваленко, ним намагались лікувати багато хвороб, але найполярнішим він був як препарат, який допомагає знизити вагу.

У 1992 році у Бельгії стався скандал: близько 100 клієнтів клініки для схуднення отримали важкі ураження нирок та розвиток злоякісних пухлин у сечовивідних шляхах.

В ході дослідження з'ясувалось, що аристолохієва кислота, яка міститься в рослині, накопичується в організмі та чинить генотоксичну дію, тобто пошкоджує наше ДНК та може провокувати рак.

У підсумку:

Основна небезпека фітотерапії – брак досліджень та те, що ми не можемо чітко визначити дозу певної речовини в рослині.

Чи є у рослин противірусний потенціал?

Звичайно є, стверджує науковець:

"Є ціла низка рослин, які з такою метою застосовували ще коли про існування вірусів і не знали.

Але важливо розуміти, що противірусний потенціал у рослин дуже обмежений.

Наприклад, така рослина як солодка. Її противірусний ефект теж підтверджений і нею навіть намагались лікувати COVID-19 у Китаї. Правда, як допоміжний засіб.

Але тут ми теж говоримо не більше, ніж про пом'якшення симптомів.

Якщо ми кажемо про антибактеріальні властивості, то концентрації певних речовин в рослинах просто недостатньо, щоб вилікувати, наприклад, пневмонію.

Візьмемо брусницю: її дуже корисно додавати до свого раціону, але на ліки ця ягода не потягне, хоч і має незначну антибактеріальну дію.

Ще у нас міфологізовані цибуля та часник.

Часник, до речі, серйозно досліджувався. Його пропонували навіть як засіб від раку та інших хвороб, але нам він більше відомий як протизастудний.

Проте всі метааналізи показують його "ніяку" дію на ці захворювання.

Так, там є антибактеріальні речовини, але їх недостатньо, щоб вилікувати людину".

Попри смак та користь, часник не вилікує вас від вірусів. Фото: freepik

На що звернути увагу, якщо ви все ж таки купуєте фітозбір

Науковець зауважує, що якщо ви хочете придбати будь-який препарат, варто перевірити такі речі:

Завжди консультуйтесь з лікарем!

Виробник. Чи дійсно він існує, чи можна знайти про нього інформацію?

Інструкція . Чи докладається вона взагалі до фітозбору, який ви хочете купити?

"Як показав аналіз виробників фітопрепаратів, багато з них навіть не витрачають часу на те, щоб її скласти", – каже ботанік. Якщо інструкції немає, купувати такий препарат категорично не можна.

Почитайте про рослини, які входять до фітозбору. Для початкового дослідження підійде навіть англомовна вікіпедія.

Смакуйте трави!

Але будьте обережні, не все натуральне є синонімом слова "безпека".

Не забувайте радитись з лікарем.

Наталя Бушковська, УП.Життя

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