Дитячі табори запрацюють з 1 серпня. Але не у всіх регіонах – МОЗ

Відкриття конкретного дитячого табору в Україні залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме.

Працюватимуть лише заклади в регіонах, які перебувають в зеленій і жовтій зоні.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 28 липня.

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"Коли регіон перебуває в зеленій і жовтій зоні - буде дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня, а регіони, які перебувають в померенчевій і в червоній, там буде заборонені і прийом і робота дитячих таборів", – розповів Степанов.

Нагадаємо, МОЗ ділитиме регіони на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону залежно від рівня заповненості ліжок (щоб не перевищував 50%), кількості тестувань на 100 тисяч громадян, відсотка виявлення хворих і динаміка захворюваності.

Регіон може перейти в іншу зону, коли 5 днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.

"Зелена зона – це загально обов’язкові вимоги, які сьогодні є: не можна заходити у громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, потрібно мити руки й обробляти їх антисептиком, і одна людина на 5 квадратних метрів", – розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, жовта – це "буферна зона", яка не дуже відрізняється від "зеленої" за обмеженнями, але стає попереджувальною. У цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

"І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону.

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Червона – це найкритичніша, в якій закривається все, як у нас було в березні-квітні на території всієї держави", - додав Ляшко.

Раніше у МОЗ затвердили нові правила роботи дитсадків.

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