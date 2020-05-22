У МОЗ затвердили нові правила роботи дитсадків

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.
Постанову затвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у Facebook.
Нові правила почнуть діяти з 25 травня.
Нові правила роботи дитсадків:
✅Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру.
✅Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад.
✅Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.
✅Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.
✅Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
✅ У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.
|Нові правила роботи дитсадків починають діяти 25 травня. Фото Paha_L/Depositphotos
На період карантину у дитсадках заборонено:
❌ Використання багаторазових рушників.
❌Використання м’яких іграшок.
❌Використання килимів з довгим ворсом.
❌Використання вуличного взуття всередині дитсадка.
❌Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів.
Крім того, на період карантину рекомендується:
👍 Не допускати змішування дитячих груп.
👍 Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі.
👍 Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.
Дитячий садок повинен:
🔰5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію.
🔰Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил.
🔰Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові.
🔰Попередити батьків про особливі умови роботи закладу.
🔰Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами.
🔰Регулярно провітрювати приміщення.
🔰Тимчасово відсторонити від роботи осіб з "групи ризику".
Додаткові вимоги також передбачені для працівників закладу, які повинні:
❗️Регулярно користуватися антисептиками.
❗️Утримуватися від контакту з хворими людьми.
❗Самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання.
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