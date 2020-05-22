У МОЗ затвердили нові правила роботи дитсадків

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти.

Постанову затвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у Facebook.

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Нові правила почнуть діяти з 25 травня.

Нові правила роботи дитсадків:

✅Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру.

✅Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад.

✅Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.

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✅Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

✅Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

✅ У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

Нові правила роботи дитсадків починають діяти 25 травня. Фото Paha_L/Depositphotos

На період карантину у дитсадках заборонено:

❌ Використання багаторазових рушників.

❌Використання м’яких іграшок.

❌Використання килимів з довгим ворсом.

❌Використання вуличного взуття всередині дитсадка.

❌Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів.

Крім того, на період карантину рекомендується:

👍 Не допускати змішування дитячих груп.

👍 Надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі.

👍 Обмежити ігри, що передбачають фізичний контакт дітей та використання інвентаря.

Дитячий садок повинен:

🔰5-денний запас усіх необхідних засобів захисту та дезінфікуючих засобів, їх правильну утилізацію.

🔰Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту та організувати контроль виконання цих правил.

🔰Замінити тверде мило на рідке, а тканинні рушники – на паперові.

🔰Попередити батьків про особливі умови роботи закладу.

🔰Регулярно прибирати приміщення з дезинфікуючими засобами.

🔰Регулярно провітрювати приміщення.

🔰Тимчасово відсторонити від роботи осіб з "групи ризику".

Додаткові вимоги також передбачені для працівників закладу, які повинні:

❗️Регулярно користуватися антисептиками.

❗️Утримуватися від контакту з хворими людьми.

❗Самоізолюватися, у разі підозри на респіраторне захворювання.

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