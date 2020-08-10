В МОЗ уточнили, хто буде виявляти підозрілі випадки COVID-19 серед учнів шкіл

Виявлення випадків респіраторних захворювань в учнів покладається на керівництво школи.

Так, під час пресбрифінгу на питання, який протокол дій у школі, якщо виявлено 2 і більше людей з підозрою на COVID-19 й хто повинен виявляти цих людей, відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ці правила достатньо чітко визначені.

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МОЗ розробляв ці правила разом з міністерством освіти та науки.

В цих правилах визначено, що це покладається на керівництво школи, цей обов'язок щодо виявлення, щодо дотримання відповідних правил та виявлення дітей з ознаками респіраторних захворювань.

Як вимірювати температуру, як звертатися до лікарень, в які терміни.

Все це достатньо чітко визначено", – розповів Степанов.

Максим Степанов

Також він додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладена на керівництво та власників школи.

"Санітарні норми та правила, які розроблені, їх треба виконувати.

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Тому що за виконанням цих норм – безпека наших учнів.

Тому ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", – пояснив міністр.

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