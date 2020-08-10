В МОЗ уточнили, хто буде виявляти підозрілі випадки COVID-19 серед учнів шкіл

Виявлення випадків респіраторних захворювань в учнів покладається на керівництво школи.

Так, під час пресбрифінгу на питання, який протокол дій у школі, якщо виявлено 2 і більше людей з підозрою на COVID-19 й хто повинен виявляти цих людей, відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ці правила достатньо чітко визначені.

МОЗ розробляв ці правила разом з міністерством освіти та науки.

В цих правилах визначено, що це покладається на керівництво школи, цей обов'язок щодо виявлення, щодо дотримання відповідних правил та виявлення дітей з ознаками респіраторних захворювань.

Як вимірювати температуру, як звертатися до лікарень, в які терміни.

Все це достатньо чітко визначено", – розповів Степанов.

Максим Степанов

Також він додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладена на керівництво та власників школи.

"Санітарні норми та правила, які розроблені, їх треба виконувати.

Тому що за виконанням цих норм – безпека наших учнів.

Тому ми поклали цю відповідальність на керівництво шкіл", – пояснив міністр.











