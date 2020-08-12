У МОЗ повідомили, де найменше місць для госпіталізації хворих з COVID-19

Загалом по країні завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 становить 24%.
Але ситуація в регіонах відрізняється.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня.
"Найбільша завантаженість зараз у Львівській області. Вона складає трохи більше 53% від загальної кількості ліжок. Менше 50%, але на рівні 48% - місто Київ.
Такий же відсоток в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Рівненська область на рівні 46%. І це ті регіони, які складають близько 50% від всіх захворівших, яких ми кожного дня фіксуємо", - розповів Степанов.
|Фото: halfpoint/Depositphotos
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, за яким принципом розгортатимуть мережу лікарень для хворих на COVID-19.
Вас також може зацікавити:
Обійдемось без ліків, або як українські лікарні борються з COVID-19
У МОЗ сказали, на який день хвороби найчастіше госпіталізують людей з COVID-19
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.