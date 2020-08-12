У МОЗ повідомили, де найменше місць для госпіталізації хворих з COVID-19

Загалом по країні завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 становить 24%.

Але ситуація в регіонах відрізняється.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня.

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"Найбільша завантаженість зараз у Львівській області. Вона складає трохи більше 53% від загальної кількості ліжок. Менше 50%, але на рівні 48% - місто Київ.

Такий же відсоток в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Рівненська область на рівні 46%. І це ті регіони, які складають близько 50% від всіх захворівших, яких ми кожного дня фіксуємо", - розповів Степанов.

Фото: halfpoint/Depositphotos

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, за яким принципом розгортатимуть мережу лікарень для хворих на COVID-19.

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