Друга хвиля COVID-19 вже почалася – представник ВООЗ

У світі вже почалася друга хвиля COVID-19, а деякі країни переживають вже третю хвилю.

Про це на зустрічі з журналістами в рамках програми Thomson Reuters Foundation заявив представник Європейського бюро ВООЗ Олег Стороженко.

"Друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом'якшувати карантинні заходи.

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Ми бачили певний прогрес в контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю.

Деякі країни переживають вже третю хвилю", – сказав він.

Олег Стороженко

Стороженко також додав, що під час сезону відпусток багато людей їздили в інші країни й поверталися інфікованими.

"Також ми з тривогою очікуємо навчального року.

Нам ще належить вивчити, як відкриття шкіл та закладів вищої освіти впливає на поширення інфекції, і які заходи можуть бути введені додатково, щоб контролювати захворювання", – уточнив Стороженко.

Нагадаємо, що 4 серпня Німеччина заявила, що друга хвиля епідемії COVID-19 вже почалася.

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