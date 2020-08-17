У світі виробили рекордну кількість вакцин від грипу. Чому це важливо

Для того, щоб попередити нову можливу кризу в системі охорони здоров'я, у світі виробили рекордну кількість вакцин від грипу.

Про це повідомляє Euronews.

Лише у США виробництво збільшилось на 11%, повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

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За сезон планують виробити від 194 до 198 мільйонів доз.

Велика мережа аптек CVS, де вакцинують людей без рецепта, замовила у два рази більше доз, ніж у 2019 році, а саме – 18 мільйонів.

Компанія-виробник Seqirus планує збільшити потужності виробництва на 15%, а компанія Sanofi – виробити 80 мільйонів доз у порівнянні з 70 мільйонами минулого року.

Для того, щоб попередити нову можливу кризу в системі охорони здоров'я, у світі виробили рекордну кількість вакцин від грипу

На світовому рівні прогнозують, що виробництво вакцин зросте на 20%.

"Ми отримали величезний попит від наших клієнтів", – пояснює медичний директор з вакцинації в Північній Америці компанії Sanofi Pasteur Майкл Грінберг.

Експерти тривожаться, що пандемія COVID-19 посилиться цієї осені, коли в прохолодну погоду люди будуть часто перебувати в приміщеннях.

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Сезон грипу починається в жовтні й досягає піку з грудня по лютий.

"Цьогоріч всі повинні отримати щеплення від грипу", – вважає Річард Еллісон, доктор медицини, професор медицини й експерт з інфекційних хвороб та імунології в Медичній школі Массачусетського університету.

Експерти з інфекційних захворювань не знають, яка ймовірність того, що пацієнт може одночасно заразитися грипом і коронавірусом, але не відкидають такого розвитку подій.

Також нагадаємо, що рівень вакцинації й від інших хвороб в Україні суттєва знизився, особливо серед дітей.

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