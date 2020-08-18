МОЗ озвучило кількість бюджетних місць у медвишах на 2020-2021 рік

Держзамовлення у медичних вишах у 2020 році складає 4464 місця. З них за напрямом "медицина" - 4000, "стоматологія" - 78, "педіатрія" - 312.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 серпня.

Міністр зазначив, що також МОЗ планує, щоб базами стажування інтернів були тільки провідні заклади охорони здоров’я.

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"Щороку заклади вищої освіти випускають близько 11 тисяч майбутніх працівників медичної галузі.

Це люди, які потім ідуть в інтернатуру і становляться вже лікарями по конкретній спеціальності.

В нас було затверджено новий порядок навчання в інтернатурі, в який спосіб це відбувається. Ми зараз розглядаємо можливості, щоб базами стажування наших інтернів були тільки найкращі провідні заклади охорони здоров’я", - розповів Степанов.

Фото: billiondigital/Depositphotos

Нагадаємо, у 2019 році медичні виші недобрали студентів на майже 1000 місць.

А на брифінгу 16 липня Степанов пояснював, що через нестачу деяких фахівців в Україні, зокрема педіатрів та епідеміологів, на новоствореній медичній раді піднімали тему зниження прохідного балу ЗНО до 130 балів для вступників на спеціальність педіатра чи санітарного лікаря.

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