МОЗ озвучило кількість бюджетних місць у медвишах на 2020-2021 рік

Держзамовлення у медичних вишах у 2020 році складає 4464 місця. З них за напрямом "медицина" - 400, "стоматологія" - 78, "педіатрія" - 312.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 серпня.

Міністр зазначив, що також МОЗ планує, що базами стажування наших інтернів були тільки провідні заклади охорони здоров’я.

"Щороку заклади вищої освіти випускають близько 11 тисяч майбутніх працівників медичної галузі.

Це люди, які потім ідуть в інтернатуру і становляться вже лікарями по конкретній спеціальності.

В нас було затверджено новий порядок навчання в інтернатурі, в який спосіб це відбувається. Ми зараз розглядаємо можливості, щоб базами стажування наших інтернів були тільки найкращі провідні заклади охорони здоров’я", - розповів Степанов.

Фото: billiondigital/Depositphotos

Нагадаємо, у 2019 році медичні виші недобрали студентів на майже 1000 місць.

А на брифінгу 16 липня Степанов пояснював, що через нестачу деяких фахівців в Україні, зокрема педіатрів та епідеміологів, на новоствореній медичній раді піднімали тему зниження прохідного балу ЗНО до 130 балів для вступників на спеціальність педіатра чи санітарного лікаря.

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