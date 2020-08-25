Медпрацівники отримують на 30% менше, ніж інші українські фахівці – Степанов

Заробітна плата медичних працівників в Україні в середньому майже на 30% нижча, ніж в інших сферах.

При цьому щороку більше фахівців медичної галузі виїжджають за кордон.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня.

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Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що на його думку "заробітна плата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна починатися з 20-25 тисяч гривень".

"Це дуже важко зробити одномоментно, але, я вважаю, що починаючи з 1 січня заробітна плата повинна радикально збільшитися.

Не може бути так, що заробітна плата в сфері охорони здоров'я майже на 30% нижче, ніж середня заробітна плата по країні", – додав міністр.

Заробітна плата медичних працівників в Україні в середньому майже на 30% нижча, ніж в інших сферах. Фото gregorylee/Depositphotos

Підвищення заробітної плати у МОЗ обіцяють з початку вересня.

"Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету, на ньому відповідно до законодавства ми повинні були погодити виділення коштів на підвищення заробітної плати медичним працівникам.

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За ініціативою МОЗ та президента були виділені кошти на здійснення доплат лікарям, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу, починаючи з першого вересня і до кінця року", – розповів глава міністерства.

Міністр зазначив, що це перший крок, який був зроблений у напрямку збільшення виплат медпрацівникам.

"В майбутньому медичні працівники повинні отримувати конкурентну заробітну плату.

Це важливо, тому що кількість людей, які виїжджають за кордон з медичною спеціальністю, щороку збільшується.

Хоч нагадати, що наразі багато лікарів у нас пенсійного віку, а молодь не готова погоджуватися з тими неприпустимими заробітніми платами", – пояснив Степанов.

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