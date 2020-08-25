Медпрацівники отримують на 30% менше, ніж інші українські фахівці – Степанов

Заробітна плата медичних працівників в Україні в середньому майже на 30% нижча, ніж в інших сферах.

При цьому щороку більше фахівців медичної галузі виїжджають за кордон.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня.

Очільник Міністерства охорони здоров'я зазначив, що на його думку "заробітна плата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна починатися з 20-25 тисяч гривень".

"Це дуже важко зробити одномоментно, але, я вважаю, що починаючи з 1 січня заробітна плата повинна радикально збільшитися.

Не може бути так, що заробітна плата в сфері охорони здоров'я майже на 30% нижче, ніж середня заробітна плата по країні", – додав міністр.

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Підвищення заробітної плати у МОЗ обіцяють з початку вересня.

"Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету, на ньому відповідно до законодавства ми повинні були погодити виділення коштів на підвищення заробітної плати медичним працівникам.

За ініціативою МОЗ та президента були виділені кошти на здійснення доплат лікарям, медичним сестрам, молодшому медичному персоналу, починаючи з першого вересня і до кінця року", – розповів глава міністерства.

Міністр зазначив, що це перший крок, який був зроблений у напрямку збільшення виплат медпрацівникам.

"В майбутньому медичні працівники повинні отримувати конкурентну заробітну плату.

Це важливо, тому що кількість людей, які виїжджають за кордон з медичною спеціальністю, щороку збільшується.

Хоч нагадати, що наразі багато лікарів у нас пенсійного віку, а молодь не готова погоджуватися з тими неприпустимими заробітніми платами", – пояснив Степанов.

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