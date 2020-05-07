У МОЗ розповіли, скільки медпрацівників можуть скоротити через недофінансування

Щоб поповнити бюджет медичного закладу на один мільйон гривень, потрібно звільнити 15 працівників.

Такими даними поділилась заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу сьомого травня.

Щоб поповнити бюджет медичного закладу на один мільйон гривень, потрібно звільнити 15 працівників. Фото Pixabay

"Аналізуючи ситуацію в регіонах, ми отримуємо сигнали про суттєве зменшення фінансування.

Для наочності, щоб знайти один мільйон гривень для бюджету кожного нашого медичного закладу необхідно скоротити 15 медичних працівників.

Якщо лікарні не вистачає десять мільйонів, то це тягне скорочення 150 працівників.

А це означає припинення будь-яких ефективних процесів надання медичної допомоги", – розповідає Ірина Микичак.

Зокрема, замміністра наголосила не проблемах фінансування дитячих лікарень.

"У кожній області практично єдина обласна дитяча лікарня, яка надає багатопрофільне спеціалізоване лікування.

В деяких таких лікарнях та дитячих центрах зниження обсягу фінансування порівняно з 2019 роком становить 20-50%, і це призведе до звільнення великої кількості працівників", – зазначає Микичак.

Крім того, у міністерстві зауважують, що зменшення фінансування вплине на якість надання медичних послуг.

"Зменшення обсягів фінансування на допомогу в обласних та спеціалізованих закладах унеможливлює надання повноцінної кардіохірургічної допомоги.

Той обсяг фінасування, який передбачається пакетом хірургічної допомоги, не дає можливості проводити складні реконстурктивні операції діткам з критичними вадами серця.

Це призведе до зменшення обсягу таких операцій, а відповідно – зростання дитячої смертності", – пояснюють у МОЗ.

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