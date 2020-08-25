У МОЗ розповіли, як бути з медоглядами для учнів та як їх проходити

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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25 серпня 2020

Учні 4-9 класів мають змогу пройти повноцінні медичні огляди у різних фахівців. 

Решта учнів можуть отримати заключення у сімейних лікарів. 

Про такий алгоритм проходження учнями медоглядів розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня. 

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"Щодо медоглядів Міністерством охорони здоров'я було внесено певні зміни.

Медогляди з великою кількістю лікарів можуть пройти учні 4-9 класів. 

Решта медичних оглядів можуть здійснюватися сімейним лікарем без великої кількості лікарів та консиліуму. 

Ми зробили відповідні зміни у зв'язку з епідемією і довели їх до Міністерства освіти та науки, щоб для наших громадян було менше незручностей", – пояснив міністр. 

 Фото AndreyPopov/Depositphotos

Раніше санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що медичний огляд перед навчальним роком мають обов’язково пройти тільки першокласники.

Решта дітей мають проходити медогляди протягом року – відповідальність за це несуть батьки. 

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