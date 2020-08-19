Ляшко розповів, яким школярам обов'язково потрібно пройти медогляд перед 1 вересня

Медичний огляд перед навчальним роком мають обов’язково пройти тільки першокласники.

Всі інші діти мають проходити медогляд раз на рік.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 19 серпня.

"Дитина повинна пройти медичний огляд один раз на рік. Цей огляд приблизно прив’язується плюс-мінус два тижні до її дня народження.

Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть сконтактувати зі своїм сімейним лікарем і визначити дату, яка потрібна для проведення медичного огляду", - додав Ляшко.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Також Ляшко закликав перевірити календар щеплень для своєї дитини та свій особистий. За його словами, всі необхідні вакцини зараз є в наявності.

Нагадаємо, дитину потрібно вакцинувати згідно з календарем щеплень, і в школі можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання цього графіку.

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

У постанові сказано, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей.

Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я.

Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню.

Також ексміністерка МОН Ганна Новосад розповідала, хто відповідатиме за невакцинованих дітей в школі.

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