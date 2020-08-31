Степанов хоче дореформувати роботу сімейних лікарів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що реформа первинної ланки медицини ще не завершена.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я вважаю, що ми не закінчили реформування первинної ланки.

Тому що, окрім сплати за принципом за кількістю укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів.

Це абсолютно нормально.

Що я маю на увазі?

Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", – каже він.

Максим Степанов

Також він додає, що сімейний лікар має чітко розуміти алгоритм роботи з хворими на COVID-19:

"Як тільки йому зателефонувала людина, він повинен розпитати. Якщо він бачить, що підтверджується симптоматика коронавірусної хвороби, повинен сказати: шановна Олено Петрівно, залишайтеся, будь ласка, вдома, максимальна самоізоляція.

Якщо в одній квартирі хтось з вами проживає, ви, будь ласка, в окрему кімнату, окремий посуд.

А я зараз зателефоную в нашу мобільну бригаду, яка для цього визначена, яка отримує кошти, і до вас приїдуть і візьмуть тест для того, щоб або підтвердити, або спростувати вашу хворобу.

Це якщо легкий перебіг хвороби.

Якщо ж у людини, наприклад, температура вище 38,3, 38,5 впродовж декількох днів поспіль, якщо вона відчуває, що вже такої середньої важкості хвороба, то повинен ухвалити рішення щодо госпіталізації, знову ж таки зв’язатися зі своїми колегами.

Ось це робота. Це все виписано у стандарті надання медичної допомоги, який був затверджений МОЗ".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.