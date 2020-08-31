Степанов хоче дореформувати роботу сімейних лікарів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що реформа первинної ланки медицини ще не завершена.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я вважаю, що ми не закінчили реформування первинної ланки.

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Тому що, окрім сплати за принципом за кількістю укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів.

Це абсолютно нормально.

Що я маю на увазі?

Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими", – каже він.

Максим Степанов

Також він додає, що сімейний лікар має чітко розуміти алгоритм роботи з хворими на COVID-19:

"Як тільки йому зателефонувала людина, він повинен розпитати. Якщо він бачить, що підтверджується симптоматика коронавірусної хвороби, повинен сказати: шановна Олено Петрівно, залишайтеся, будь ласка, вдома, максимальна самоізоляція.

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Якщо в одній квартирі хтось з вами проживає, ви, будь ласка, в окрему кімнату, окремий посуд.

А я зараз зателефоную в нашу мобільну бригаду, яка для цього визначена, яка отримує кошти, і до вас приїдуть і візьмуть тест для того, щоб або підтвердити, або спростувати вашу хворобу.

Це якщо легкий перебіг хвороби.

Якщо ж у людини, наприклад, температура вище 38,3, 38,5 впродовж декількох днів поспіль, якщо вона відчуває, що вже такої середньої важкості хвороба, то повинен ухвалити рішення щодо госпіталізації, знову ж таки зв’язатися зі своїми колегами.

Ось це робота. Це все виписано у стандарті надання медичної допомоги, який був затверджений МОЗ".

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