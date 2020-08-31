НСЗУ очолив екскерівник "Добробуту"

Андрія Віленського призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Про це повідомляє нардеп від партії "Слуга народу" Василь Мокан.

Андрій Віленський прийшов працювати на державну службу із приватної медицини.

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Він теж прийшов до НСЗУ з командою Петренка. Адже до цього він був головним лікарем мережі приватних клінік "Добробут", а потім працював у приватній клініці "Ісіда" разом з Олегом Петренком.

Віленський в першу чергу відомий як один з найпопулярніших педіатрів в столиці, а також високопрофесійний менеджер у сфері охорони здоров‘я.

Андрій Віленський

Як стверджує керівник пресслужби НСЗУ Лілія Гудзь, Оксана Мовчан, яка виконувала обов’язки протягом останніх 9 місяців, залишається в команді на посаді заступниці голови.

"Для НСЗУ головний курс трансформації системи охорони здоров’я залишається незмінним.

Команда НСЗУ працює у звичному режимі: продовжує сплачувати медичним закладам за послуги, надані пацієнтам", – уточнює вона.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я відхилив усі три кандидатури на голову Національної служби здоров'я України, які пройшли до фіналу конкурсу.

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Найбільшу кількість балів на конкурсі набрала в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, друге місце зайняла заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, а третє – директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

За словами Степанова, ці кандидати не підійшли на посаду "за своїми якостями та баченням".

2 і 3 червня Степанов провів у ZOOM співбесіди.

Громадськість та ЗМІ не були допущені.

За це міністра розкритикувала депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.

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