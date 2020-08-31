Хто і як визначає коло контактних з хворим на COVID-19. Пояснює МОЗ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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31 серпня 2020

Коло контактних людей визначає епідеміолог разом з сімейним лікарем.

Також ці фахівці розв'язують питання самоізоляції людини, яка контактувала з хворим.

Про це на пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання, чи потрібно вчителя та батькам учня з підтвердженим діагнозом COVID-19 йти на самоізоляцію. 

"Якщо ми говоримо про батьків учня і дитина має підтверджений діагноз COVID-19, то зрозуміло, що батьки перебувають з ним в близькому контакті, й повинні піти на самоізоляцію через відповідне рішення, яке приймають лікарі.

Якщо ж дитина знаходиться на самоізоляції як контактна людина, то перебувати батькам на самоізоляції немає сенсу, але остаточно це питання визначає епідеміолог", каже він. 

 Максим Степанов

Також Степанов додає, що епідеміолог вирішує, кого саме з контактних та коли варто тестувати й керуватись в цьому рішенні він має стандартами МОЗ. 

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