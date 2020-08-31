Хто і як визначає коло контактних з хворим на COVID-19. Пояснює МОЗ

Коло контактних людей визначає епідеміолог разом з сімейним лікарем.

Також ці фахівці розв'язують питання самоізоляції людини, яка контактувала з хворим.

Про це на пресбрифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на питання, чи потрібно вчителя та батькам учня з підтвердженим діагнозом COVID-19 йти на самоізоляцію.

"Якщо ми говоримо про батьків учня і дитина має підтверджений діагноз COVID-19, то зрозуміло, що батьки перебувають з ним в близькому контакті, й повинні піти на самоізоляцію через відповідне рішення, яке приймають лікарі.

Якщо ж дитина знаходиться на самоізоляції як контактна людина, то перебувати батькам на самоізоляції немає сенсу, але остаточно це питання визначає епідеміолог", – каже він.

Максим Степанов

Також Степанов додає, що епідеміолог вирішує, кого саме з контактних та коли варто тестувати й керуватись в цьому рішенні він має стандартами МОЗ.

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