У МОЗ закликали вакцинуватися і розповіли, як робити це безпечно під час пандемії

В Україні впродовж січня-червня зареєстровано 1017 випадків кашлюку, 245 випадків кору, 120 випадків епідемічного паротиту і 28 випадків краснухи.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 4 серпня.

"Це все інфекції, які можна і потрібно запобігати шляхом проведення планових щеплень.

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На жаль, тенденція охоплення плановими щепленнями проти інфекційних хвороб, які включені до національного календаря щеплень за перше півріччя 2020 року не дуже втішні", - пояснив Ляшко.

За його словами, найкритичніша ситуація в Дніпропетровські області, де порівняно з аналогічним періодом 2019 року показники знижені на 47%.

"Погана ситуація в Житомирській, Київській, Хмельницькій, Харківській областях.

У Львівській області, окрім зниження вакцинації проти кору, краснухи і паротиту, значне зниження вакцинації проти кокшлюшу, дифтерії, правцю - 23%, на 18% - проти поліомієліту.

Все це може призвести до того, що поруч з коронавірусною хворобою будуть реєструватися спалахи вакцинокерованих інфекцій, яких можна і потрібно профілактувати", - додав головний санітарний лікар.

Фото: LenaMiloslavskaya/Depositphotos

Він нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії.

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Проте, за словами Ляшка, є декілька кроків, яких потрібно дотримуватися, щоб робити щеплення в період епідемії, відвідуючи чи сімейного лікаря, чи заклад охорони здоров’я:

Треба дистанційно по телефону домовитися про час щеплення.

Лікар повинен назначити цей час в той час, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я або в кабінеті сімейного лікаря.

В лікарні повинні бути окремі маршрути пересування пацієнтів - людей із симптомами хвороби, а також людей, які приходять на шеплення.

У МОЗ також рекомендують поєднувати патронажні і медичні огляди з проведенням вакцинальної сесії.

"За можливості відвідування вакцинальної сесії ви проводите в один день всі щеплення, які передбачені для конкретної вікової групи, окрім вакцини проти туберкульозу. Вона повинна проводитися в окремий день.

В кожній області доступні якісні вакцини, які закуплені ЮНІСЕФ, всі вакцини прекваліфіковані ВООЗ, тому ми запрошуємо всіх приходити і робити щеплення", - додав Ляшко.

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