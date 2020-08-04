Які послуги в стаціонарах безкоштовні для пацієнтів? Пояснюють в Нацслужбі здоров’я

На сьогодні Національна служба здоров’я законтрактувала 1084 заклади на надання медичної допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах.

З них: 1049 закладів – без проведення хірургічних операцій; 843 заклади – на здійснення хірургічних операцій в стаціонарних умовах.

Про це НСЗУ повідомила на сторінці у Facebook.

Що можуть безоплатно отримати пацієнти в стаціонарах лікарень:

📌 інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні; 📌 надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів; 📌 забезпечення знеболення та медикаментозної терапії; 📌 проведення хірургічних операцій з забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення і подальша медикаментозна терапія; 📌 цілодобовий лікарський та медсестринський догляд; 📌 медична реабілітація в гострому періоді; 📌 лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали; 📌 харчування в стаціонарних умовах.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Окрім того, пацієнту надаються безоплатно ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.

"Для отримання цієї допомоги безоплатно пацієнт має звернутись з направленням лікаря до самостійно обраного медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання потрібних пацієнту послуг.

В разі невідкладного стану пацієнт може звернутись до лікарні без направлення, або викликати "швидку" за номером 103, яка доставить його до медзакладу", - наголошують в НСЗУ

В 2021 році НСЗУ пропонує збільшити базову ставку для оплати стаціонарної допомоги в 2,9 разів.

"Це один з ключових тарифів програми медичних гарантій. Цього року базова ставка складає 4,5 тис.грн, наступного - ми пропонуємо її підняти до 13 тис грн", - додають в НСЗУ.

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