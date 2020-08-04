Які послуги в стаціонарах безкоштовні для пацієнтів? Пояснюють в Нацслужбі здоров’я

На сьогодні Національна служба здоров’я законтрактувала 1084 заклади на надання медичної допомоги пацієнтам в стаціонарних умовах.
З них: 1049 закладів – без проведення хірургічних операцій; 843 заклади – на здійснення хірургічних операцій в стаціонарних умовах.
Про це НСЗУ повідомила на сторінці у Facebook.
Що можуть безоплатно отримати пацієнти в стаціонарах лікарень:
📌 інструментальні та лабораторні обстеження, включаючи патоморфологічні;
📌 надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів;
📌 забезпечення знеболення та медикаментозної терапії;
📌 проведення хірургічних операцій з забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення і подальша медикаментозна терапія;
📌 цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
📌 медична реабілітація в гострому періоді;
📌 лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;
📌 харчування в стаціонарних умовах.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Окрім того, пацієнту надаються безоплатно ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.
"Для отримання цієї допомоги безоплатно пацієнт має звернутись з направленням лікаря до самостійно обраного медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання потрібних пацієнту послуг.
В разі невідкладного стану пацієнт може звернутись до лікарні без направлення, або викликати "швидку" за номером 103, яка доставить його до медзакладу", - наголошують в НСЗУ
В 2021 році НСЗУ пропонує збільшити базову ставку для оплати стаціонарної допомоги в 2,9 разів.
"Це один з ключових тарифів програми медичних гарантій. Цього року базова ставка складає 4,5 тис.грн, наступного - ми пропонуємо її підняти до 13 тис грн", - додають в НСЗУ.
Вас також може зацікавити:
З 2021 року "швидка" приїжджатиме на деякі виклики не одразу: плани МОЗ на "екстренку"
Гроші загубили пацієнта: що насправді відбувається на другому етапі медреформи
Максим Степанов: У нас не буде жодної "уравніловки", ми йдемо саме в реформування медицини
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.