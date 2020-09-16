В Києві на карантин закрили 4 школи – Кличко

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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16 вересня 2020

16 вересня через випадки захворювання серед вчителів на карантин закриті 4 столичних школи.

По одній в Оболонському, Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах.

Про це на пресбрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

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"Усього у столиці на коронавірус захворіли 207 школярів та 108 педагогів"розповів мер.

З дитячими садочками ситуація така: через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 4 групи у садочках в Дарницькому та Подільському районах. 

 Віталій Кличко

"Загалом працюють 561 комунальний дитсадок із 568-ми. 

В інших закладах тривають планові ремонти.

Три садочки, що були на карантині, відновили свою роботу.

Наповненість дітей у садках – майже 51 відсоток",  повідомляє Кличко. 

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