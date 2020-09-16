В Києві на карантин закрили 4 школи – Кличко

16 вересня через випадки захворювання серед вчителів на карантин закриті 4 столичних школи.
По одній в Оболонському, Дарницькому, Голосіївському та Солом’янському районах.
Про це на пресбрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Усього у столиці на коронавірус захворіли 207 школярів та 108 педагогів", –розповів мер.
З дитячими садочками ситуація така: через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 4 групи у садочках в Дарницькому та Подільському районах.
|Віталій Кличко
"Загалом працюють 561 комунальний дитсадок із 568-ми.
В інших закладах тривають планові ремонти.
Три садочки, що були на карантині, відновили свою роботу.
Наповненість дітей у садках – майже 51 відсоток", – повідомляє Кличко.
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