72% українців вважають, що діти цього року мають ходити у школи. Соціологія

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 вересня 2020

72% батьків вважають, що цьогоріч діти повинні навчатися за традиційною системою та відвідувати навчальні заклади.

При цьому 19% погоджуються на змішану форму навчання, і лише 5% – на повністю дистанційну. 

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2020 року. 

Водночас половина батьків (51%) вважають оптимальними нові епідеміологічні правила, запровадженні з вересня. 

Проте чверть опитаних ставляться до нововведень негативно та вважає їх надто жорсткими. 

40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах. Фото luminastock/Depositphotos

Зазвичай, такої думки притримуються батьки, які мають дітей дошкільного віку. 

А 11% батьків вважає такі правила навпаки надто м'якими. 

При цьому думки про обов'язкове носіння учнями масок на шкільних перервах розділились: 45% – підтримують таку ініціативу, а 49% – проти.  

40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах з нового навчального року. 

30% – ставляться до цього позитивно, а 22% – нейтрально.

Щодо ефективності навчання, то 74% вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах.

А 66% мають подібні очікування на цей навчальний рік. 

При цьому 86% тих, чиї діти навчалися у школі цього року під час карантину, зазначили, що вони мали доступ до онлайн навчання, а 14%– не мали. 

Щодо онлайн-занять, то 61% батьків зазначили, що вони відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.

Основні причини, які стали на заваді онлайн навчання:

  • відсутність інтернету (33%);
  • погана організація зі сторони навчального закладу (15%);
  • відсутність комп’ютера, планшету або мобільного телефону (14%).

Опитування проводилось 1-5 вересня 2020 р. 

Всього у форматі особистого інтерв’ю було опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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