72% українців вважають, що діти цього року мають ходити у школи. Соціологія

72% батьків вважають, що цьогоріч діти повинні навчатися за традиційною системою та відвідувати навчальні заклади.
При цьому 19% погоджуються на змішану форму навчання, і лише 5% – на повністю дистанційну.
Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2020 року.
Водночас половина батьків (51%) вважають оптимальними нові епідеміологічні правила, запровадженні з вересня.
Проте чверть опитаних ставляться до нововведень негативно та вважає їх надто жорсткими.
|40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах. Фото luminastock/Depositphotos
Зазвичай, такої думки притримуються батьки, які мають дітей дошкільного віку.
А 11% батьків вважає такі правила навпаки надто м'якими.
При цьому думки про обов'язкове носіння учнями масок на шкільних перервах розділились: 45% – підтримують таку ініціативу, а 49% – проти.
40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах з нового навчального року.
30% – ставляться до цього позитивно, а 22% – нейтрально.
Щодо ефективності навчання, то 74% вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах.
А 66% мають подібні очікування на цей навчальний рік.
При цьому 86% тих, чиї діти навчалися у школі цього року під час карантину, зазначили, що вони мали доступ до онлайн навчання, а 14%– не мали.
Щодо онлайн-занять, то 61% батьків зазначили, що вони відбувалися регулярно, 18% – що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, і лише 10% сказали, що уроки відбувалися переважно нерегулярно.
Основні причини, які стали на заваді онлайн навчання:
- відсутність інтернету (33%);
- погана організація зі сторони навчального закладу (15%);
- відсутність комп’ютера, планшету або мобільного телефону (14%).
Опитування проводилось 1-5 вересня 2020 р.
Всього у форматі особистого інтерв’ю було опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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