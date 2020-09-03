Шмигаль запевнив Зеленського, що школи повністю забезпечені захистом від COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах школи повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання.

Про це він повідомив президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді.

Кабмін також проведе аудит протягом перших двох тижнів занять, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є навчання у школах.

Шмигаль нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати лише на перервах.

За словами прем'єр-міністра за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей, хоча зазвичай улітку ця цифра становила близько 100 осіб.

Денис Шмигаль

Однак, за словами очільника уряду, це підвищення за 2 вересня не є показовим щодо впливу початку навчання на поширення COVID-19.

Нагадаємо, що в.о. міносвіти Сергій Шкарлет заявляв, що з фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли й зараз фонд порожній.

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