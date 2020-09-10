Директору школи загрожує ув'язнення, якщо порушення карантину спричинило смерть школяра – МОН

Міністерство освіти й науки України (МОН) звернулось з листом до керівників шкіл та керівників департаментів (управлінь) освіти й науки, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу в часи пандемії.

Про це йдеться на офіційному сайті міністерства.

Зокрема, у листі пишуть про те, що у разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров’я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров’я").

Іншими словами, якщо школа продовжує працювати в регіоні, який потрапив в "Червону зону" та не дотримується інших санітарно-гігієнічних правил, то керівника школи можуть оштрафувати або посадити за ґрати.

Обмеження волі на строк до трьох років очікує директора освітнього закладу, якщо недотримання карантину призвело до смерті неповнолітньої людини або завдало їй інших тяжких наслідків.

Міністерство освіти й науки України (МОН) звернулось з листом до керівників шкіл та керівників департаментів (управлінь) освіти й науки, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу в часи пандемії.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Якщо ж говорити про штрафи, то для громадян, то він становить від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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