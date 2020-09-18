МОЗ думає над тим, щоб приватні лабораторії тестували на COVID-19 за держкошт

Дарія Поперечна УП.Життя
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18 вересня 2020

Міністерство охорони здоров'я розглядає варіант залучення приватних лабораторій для проведення тестів на виявлення коронавірусної хвороби.

Таке рішення може вплинути на збільшення кількості досліджень, а також розвантажити державні лабораторії.

В такому випадку, проведення тестів у визначених закладах буде сплачувати держава. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 вересня. 

 Фото  IgorVetushko/Depositphotos

"Ми розглядаємо питання щодо залучення приватних клінік. Зараз ведуться розрахунки.

Уже проводяться консультації з великими операторами ринку, щоб ми могли визначитися в який спосіб це робити. 

За кілька днів запропонуємо механізм, як можна залучити приватні лабораторії для тестування, щоб ми сплачували", – розповів очільник МОЗ.

При цьому голова міністерства зауважив, що проведення тесту в державних лабораторіях коштує значно дешевше. 

"Наразі ціна, яку нам як державі коштує проведення тестів, з урахуванням закуплення тестів, заробітної плати лаборантів та інших складових, в 2-2,5 разів менша ніж в приватних лабораторіях", – розповів Степанов. 

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