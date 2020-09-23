Чи можуть окуляри знизити ризики захворіти на COVID-19? Пояснюють експерти

Коли дослідники в Китаї почали аналізувати лікарняні данні пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19, вони помітили цікаву тенденцію: дуже мало хворих пацієнтів регулярно носили окуляри.

В одній лікарні в Сучжоу з 276 пацієнтів лише 16 – тобто менш як 6 відсотків – мали короткозорість, яка вимагала носити окуляри принаймні 8 годин на день, пише The New York Times.

Можна припустити, що людей з окулярами небагато.

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Але ні: попередні дослідження показали, що приблизно 30% людей того ж віку, що і госпіталізовані, потребували окулярів через короткозорість в тому регіоні Китаю.

Отож виникло цілком логічне питання: чи захищають окуляри від інфікування коронавірусом?

Коли дослідники в Китаї почали аналізувати лікарняні данні пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19, вони помітили цікаву тенденцію: дуже мало хворих пацієнтів носили окуляри. Фото: melangucci/Depositphotos

Цілком можливо, що окуляри є таким собі бар'єром проти краплинок, які можуть потрапити в очі, коли поряд з вами хтось чхає чи кашляє.

Інша теорія – люди, які носять окуляри, рідше торкаються очей руками.

Проте деякі експерти зауважують, що робити висновки зарано.

І навіть якщо ви носите окуляри, не варто нехтувати таким захистом як маска та часте миття рук.

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Дослідження було опубліковане в JAMA Ophtalmology.

Варто зазначити, що це невелике дослідження, проаналізовано трохи менш як 300 випадків, що, звичайно, дуже мало в порівнянні з майже 30 мільйонами зафіксованих випадків у всьому світі.

Інфекціоністка з медичної школи університету Джона Хопкінса докторка Ліза Марагакіс стверджує, що різні фактори можуть пояснити те, чому люди, які постійно носять окуляри, не так часто хворіли на коронавірус.

"Наприклад, люди, які носять окуляри, були більш старшого віку й поводились обережніше під час спалаху, частіше перебували вдома.

Або ті люди, які можуть дозволити собі окуляри, мали змогу жити не в перенаселених районах", – каже Марагакіс.

Інфекціоністка не вважає, що варто всім носити окуляри.

"Деякі люди через окуляри можуть торкатися обличчя навіть частіше.

Більшості людям достатньо носити маску та дотримуватись дистанції", – зауважує Ліза Марагакіс.

Такої ж думки дотримується і речник Американської академії офтальмології доктор Томас Стейнман.

"Чи варто тепер всім носити окуляри? Я думаю, що ні", – коментує він.

Це дослідження підіймає дуже цікаве питання: як часто очі можуть бути порталом для інфекції.

Наукою підтверджено, що інші віруси та інфекції можуть потрапляти в організм через слизову очей.

Проте у випадку з коронавірусом саме ніс вважається найбільш сприятливим "входом" для вірусу, оскільки там міститься більша кількість рецепторів, що створює більш сприятливе середовище для реплікації вірусу.

Також лікарі спостерігають пацієнтів, які мають запалення очей, що теж мож бути аргументом того, що вірус може потрапляти й через очі.

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