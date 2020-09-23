Ляшко припускає, що щеплення проти коронавірусу можливе вже в червні 2021 року

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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23 вересня 2020

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що масове щеплення від коронавірусу можливе вже навесні-влітку 2021 року.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24". 

"Сьогодні дев'ять вакцин-кандидатів вже на третій клінічній стадії випробувань.

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Це випробування на великій кількості людей, тобто понад 20 тис. осіб вже отримують щеплення, на них перевіряють, чи формується імунна відповідь, чи захищає вона від захворювання.

Тому в кінці року сподіваємося, що будуть позитивні результати, і на 2021 рік, весна, трохи пізніше, ВООЗ прогнозує масові щеплення.

Можна розраховувати на червень 2021 року, не раніше", сказав він. 

 Віктор Ляшко

Нагадаємо, що в 17 червня 2020 року в МОЗ заявляли, що Україна розпочинає перемовини щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Тоді йшлося про вакцину компанії АstraZeneca, яку підприємство розробило разом Оксфордським університетом і продовжує працювати над нею. 

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