Ляшко припускає, що щеплення проти коронавірусу можливе вже в червні 2021 року

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що масове щеплення від коронавірусу можливе вже навесні-влітку 2021 року.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Сьогодні дев'ять вакцин-кандидатів вже на третій клінічній стадії випробувань.

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Це випробування на великій кількості людей, тобто понад 20 тис. осіб вже отримують щеплення, на них перевіряють, чи формується імунна відповідь, чи захищає вона від захворювання.

Тому в кінці року сподіваємося, що будуть позитивні результати, і на 2021 рік, весна, трохи пізніше, ВООЗ прогнозує масові щеплення.

Можна розраховувати на червень 2021 року, не раніше", – сказав він.

Віктор Ляшко

Нагадаємо, що в 17 червня 2020 року в МОЗ заявляли, що Україна розпочинає перемовини щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Тоді йшлося про вакцину компанії АstraZeneca, яку підприємство розробило разом Оксфордським університетом і продовжує працювати над нею.

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