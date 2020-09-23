Ляшко припускає, що щеплення проти коронавірусу можливе вже в червні 2021 року

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що масове щеплення від коронавірусу можливе вже навесні-влітку 2021 року.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24".

"Сьогодні дев'ять вакцин-кандидатів вже на третій клінічній стадії випробувань.

Це випробування на великій кількості людей, тобто понад 20 тис. осіб вже отримують щеплення, на них перевіряють, чи формується імунна відповідь, чи захищає вона від захворювання.

Тому в кінці року сподіваємося, що будуть позитивні результати, і на 2021 рік, весна, трохи пізніше, ВООЗ прогнозує масові щеплення.

Можна розраховувати на червень 2021 року, не раніше", – сказав він.

Віктор Ляшко

Нагадаємо, що в 17 червня 2020 року в МОЗ заявляли, що Україна розпочинає перемовини щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Тоді йшлося про вакцину компанії АstraZeneca, яку підприємство розробило разом Оксфордським університетом і продовжує працювати над нею.

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