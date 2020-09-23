В МОЗ пояснили, хто з хворих з COVID-19 підлягає обов'язковій госпіталізації 

Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику.
Про це йдеться в оновлених стандартах госпіталізації, пояснює Міністерство охорони здоров'я.
Серед пацієнтів, яких будуть одразу класти в лікарню, це люди, які вже мали чи досі хворіють на супутні захворювання:
- пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем,
- з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії,
- з декомпенсованим цукровим діабетом.
Також госпіталізації підлягають люди з:
- імуносупресивними станами,
- нирковою недостатністю,
- онкологічними захворюваннями,
- тяжкими алергіями,
- аутоімунними захворюваннями.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснював, що пацієнти, які відчули симптоми коронавірусу не повинні самі йти до лікарень, а мають звертатися до сімейних лікарів.
"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, необхідно зателефонувати сімейному лікарю.
Жоден наш стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку та стояти там у чергах.
Більше того, фахівці не радять це робити", – підкреслював очільник МОЗ.
Рішення щодо лікування в умовах стаціонару приймається залежно від перебігу хвороби.
Хворим з легким перебігом госпіталізація не потрібна, його стан повинен моніторити сімейний лікар.
У разі погіршення про це обов’язково потрібно розповісти сімейному лікарю, або зателефонувати 103.
За словами міністра, лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти – хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.
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