В МОЗ пояснили, хто з хворих з COVID-19 підлягає обов'язковій госпіталізації 

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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23 вересня 2020


Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику.

Про це йдеться в оновлених стандартах госпіталізації, пояснює Міністерство охорони здоров'я.

Серед пацієнтів, яких будуть одразу класти в лікарню, це люди, які вже мали чи досі хворіють на супутні захворювання: 

  • пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, 
  • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, 
  • з декомпенсованим цукровим діабетом. 

Також госпіталізації підлягають люди з:

  • імуносупресивними станами, 
  • нирковою недостатністю, 
  • онкологічними захворюваннями, 
  • тяжкими алергіями, 
  • аутоімунними захворюваннями. 

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснював, що пацієнти, які відчули симптоми коронавірусу не повинні самі йти до лікарень, а мають звертатися до сімейних лікарів.  

 

"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, необхідно зателефонувати сімейному лікарю. 

Жоден наш стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку та стояти там у чергах.

Більше того, фахівці не радять це робити", підкреслював очільник МОЗ.

Рішення щодо лікування в умовах стаціонару приймається залежно від перебігу хвороби. 

Хворим з легким перебігом госпіталізація не потрібна, його стан повинен моніторити сімейний лікар. 

У разі погіршення про це обов’язково потрібно розповісти сімейному лікарю, або зателефонувати 103.

За словами міністра, лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.

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