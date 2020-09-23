В МОЗ пояснили, хто з хворих з COVID-19 підлягає обов'язковій госпіталізації



Обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику.

Про це йдеться в оновлених стандартах госпіталізації, пояснює Міністерство охорони здоров'я.

Серед пацієнтів, яких будуть одразу класти в лікарню, це люди, які вже мали чи досі хворіють на супутні захворювання:

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пацієнти з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем,

з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії,

з декомпенсованим цукровим діабетом.

Також госпіталізації підлягають люди з:

імуносупресивними станами,

нирковою недостатністю,

онкологічними захворюваннями,

тяжкими алергіями,

аутоімунними захворюваннями.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснював, що пацієнти, які відчули симптоми коронавірусу не повинні самі йти до лікарень, а мають звертатися до сімейних лікарів.

"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, необхідно зателефонувати сімейному лікарю.

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Жоден наш стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку та стояти там у чергах.

Більше того, фахівці не радять це робити", – підкреслював очільник МОЗ.

Рішення щодо лікування в умовах стаціонару приймається залежно від перебігу хвороби.

Хворим з легким перебігом госпіталізація не потрібна, його стан повинен моніторити сімейний лікар.

У разі погіршення про це обов’язково потрібно розповісти сімейному лікарю, або зателефонувати 103.

За словами міністра, лише 20-25% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. У решти – хвороба протікає у легкій формі або безсимптомно.

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