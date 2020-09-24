10 мільярдів на 320 лікарень: МОЗ доплачуватиме за роботу з інфекційними захворюваннями

МОЗ наполягає на тому, щоб лікарні фінансували за готовність надати допомогу при COVID-19.

Для цього планують виділяти на рік до 10 мільярдів гривень, повідомив на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Ми визначили, що це повинно бути близько 320 лікарень на території країни, які в будь-який час будуть готові надати медичну допомогу при спалахах епідемії, інфекцій, таких, наприклад, як COVID-19.

І за цю готовність лікарні треба сплачувати кошти.

Це необхідно робити, щоб з настанням безпеки медична система завжди мала можливість надати допомогу.

Ми закладаємо в бюджет, щоб кожного місяця лікарні доплачували за готовність надати цю допомогу.

Ми пропонуємо тариф 2 мільйони 622 тисячі в місяць", – каже він.

МОЗ наполягає на тому, щоб лікарні фінансували за готовність надати допомогу при COVID-19.

Фото: sudok1/Depositphotos

Він також додав, що лікарня має відповідати тим критеріям, які до неї будуть виставляти:

"Критерії формуються виходячи з загальних критеріїв та критеріїв, які визначають провідні фахівці нашої країни.

Коли епідемії немає, така лікарня працює за іншими пакетами, наприклад, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань.

Це так званий терапевтичний пакет.

Але в будь-який час, дуже швидко, ця лікарня може бути перетворена на такий шпиталь, який реагує на інфекційні хвороби".

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.





