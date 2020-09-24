40 амбулаторій відкриють у селах певних регіонів

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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24 вересня 2020

В Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей розгорнуть 40 амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги. 

Про це на пресбрифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.

"Завдяки реалізації цього проєкту в цих областях покращиться доступ до первинної медичної допомоги.

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Також поліпшаться умови праці для медичних працівників", розповіла Шаталова. 

Вона додала, що донором цього проєкту виступає уряд Німеччини.

 В Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей розгорнуть 40 амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги. 
Фото: Amaviaelle/Depositphotos

Сума виділених коштів становить 14,5 мільйонів євро.

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