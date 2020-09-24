40 амбулаторій відкриють у селах певних регіонів

В Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей розгорнуть 40 амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги.
Про це на пресбрифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
"Завдяки реалізації цього проєкту в цих областях покращиться доступ до первинної медичної допомоги.
Також поліпшаться умови праці для медичних працівників", – розповіла Шаталова.
Вона додала, що донором цього проєкту виступає уряд Німеччини.
| В Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей розгорнуть 40 амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги.
Фото: Amaviaelle/Depositphotos
Сума виділених коштів становить 14,5 мільйонів євро.
Вас також може зацікавити:
Обійдемось без ліків, або як українські лікарні борються з COVID-19
У МОЗ сказали, на який день хвороби найчастіше госпіталізують людей з COVID-19
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.