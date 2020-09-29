ВООЗ оголосила про створення нових ефективних експрес-тестів для виявлення COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення нового ефективного експрес-тесту, який може визначити наявність COVID-19.
Тест нового типу зможе виявити коронавірусну інфекцію протягом 15-30 хвилин.
А його вартість наразі оцінюють у 5 доларів за один екземпляр.
Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на прес-конференції в Женеві.
|Фото ivonnewierink/Depositphotos
Крім того, такий експрес-тест не потребує складного лаболаторного обладання.
За даними ВООЗ, протягом шести місцяв буде закуплено 120 млн нових експрес-тестів, які будуть доступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів.
"Це дозволить розширити тестування, особливо у важкодоступних районах, де немає лабораторій або достатньо підготовлених медичних працівників для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції", – зауважив очільник ВООЗ.
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