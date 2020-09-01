Що робити, якщо місцевій владі забракне грошей на маски та антисептики для шкіл – прем'єр-міністр

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
4354
1 вересня 2020

З державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть купувати засоби індивідуального захисту для шкіл.

Якщо цих грошей не вистачатиме, власникам навчальних закладів потрібно написати відповідну заяву, і тоді Кабмін готовий виділити кошти додатково або зробити їхній перерозподіл.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Реклама:

"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів.

Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо.

Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", – сказав Денис Шмигаль.

Фото: halfpoint/Depositphotos

Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки Ігор Гарбарук раніше повідомляв, що маски, зошити та олівці для дітей мають купувати батьки.

Вас також може зацікавити:

Шмигаль розповів, чи можуть батьки самі обрати форму навчання для дітей

Реклама:

З фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки – Шкарлет

Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

У ЦГЗ пояснили, чи можна батькам заходити на територію школи

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 29
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2168
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2999
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат