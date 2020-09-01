Що робити, якщо місцевій владі забракне грошей на маски та антисептики для шкіл – прем'єр-міністр

З державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть купувати засоби індивідуального захисту для шкіл.

Якщо цих грошей не вистачатиме, власникам навчальних закладів потрібно написати відповідну заяву, і тоді Кабмін готовий виділити кошти додатково або зробити їхній перерозподіл.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів.

Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо.

Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", – сказав Денис Шмигаль.

Фото: halfpoint/Depositphotos

Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки Ігор Гарбарук раніше повідомляв, що маски, зошити та олівці для дітей мають купувати батьки.

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