Що робити, якщо місцевій владі не вистачатиме грошей на маски та антисептики для шкіл. Пояснює прем'єр-міністр

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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1 вересня 2020

З державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть купувати засоби індивідуального захисту для шкіл.

Якщо цих грошей не вистачатиме, власникам навчальних закладів потрібно написати відповідну заяву, і тоді Кабмін готовий виділити кошти додатково або зробити їхній перерозподіл.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів.

Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо.

Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", – сказав Денис Шмигаль.

Фото: halfpoint/Depositphotos

Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки Ігор Гарбарук раніше повідомляв, що маски, зошити та олівці для дітей мають купувати батьки.

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