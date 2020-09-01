З державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть купувати засоби індивідуального захисту для шкіл.
Якщо цих грошей не вистачатиме, власникам навчальних закладів потрібно написати відповідну заяву, і тоді Кабмін готовий виділити кошти додатково або зробити їхній перерозподіл.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів.
Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо.
Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", – сказав Денис Шмигаль.
|Фото: halfpoint/Depositphotos
Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки Ігор Гарбарук раніше повідомляв, що маски, зошити та олівці для дітей мають купувати батьки.
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