Маски, зошити та олівці мають купувати батьки – заступник міністра

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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31 серпня 2020

Батьки мають забезпечити дітей масками, а також зошитами та олівцями.

Про це під час онлайн-конференції "Від викликів до можливостей" заявив заступник міністра освіти й науки Ігор Гарбарук.

"Маски входять до переліку того, що треба купувати для своєї дитини, як зошити, олівці, фарби тощо. Немає змоги? Можна пошити з марлі. Ми з донькою так і зробили просто заради цікавості, розмальовували посмішками – це ще й запам’ятається школяреві як приємне проведення часу", – заявив Гарбарук.

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Водночас він сказав, що батьки не мають здавати гроші на санітайзери в школах.

 Батьки мають забезпечити дітей масками, а також зошитами та олівцями.
Фото: halfpoint/Depositphotos

"Забезпечувати необхідним – завдання місцевих органів влади, а не батьків. 

Ніхто не має права вимагати додаткових платежів. Якщо вчитель наполягає здавати кошти, треба звертатися до директора школи. 

Якщо він підтримує вчителя, до управління освіти", – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, що наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я надало тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.

22 серпня рекомендації оновили.

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