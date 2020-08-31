З фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки – Шкарлет

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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31 серпня 2020

З фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли й зараз фонд порожній.

Про це заявив в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З фонду боротьби з COVID-19 нічого не виділялося.

Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося", сказав він на брифінгу в понеділок 31 серпня, відповідаючи на питання, чи виділялися кошти з фонду на забезпечення санітарної безпеки освіти й доплати вчителям.

Шкарлет допустив, що можливо ці кошти будуть виділені в жовтні.

 Сергій Шкарлет

"Фонд Covid на сьогодні порожній. 

На сьогодні у фонді не має жодної копійки", підкреслив очільник МОН.

Шкарлет додав, що на майбутній рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн. на санітарний захист.

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