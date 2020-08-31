З фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки – Шкарлет

З фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли й зараз фонд порожній.
Про це заявив в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"З фонду боротьби з COVID-19 нічого не виділялося.
Заявка наша є на два з чимось мільярди, але поки нічого не виділялося", – сказав він на брифінгу в понеділок 31 серпня, відповідаючи на питання, чи виділялися кошти з фонду на забезпечення санітарної безпеки освіти й доплати вчителям.
Шкарлет допустив, що можливо ці кошти будуть виділені в жовтні.
|Сергій Шкарлет
"Фонд Covid на сьогодні порожній.
На сьогодні у фонді не має жодної копійки", – підкреслив очільник МОН.
Шкарлет додав, що на майбутній рік міністерство пропонує виділити нову освітню субвенцію в розмірі 13,3 млрд грн. на санітарний захист.
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