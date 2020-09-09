В Україні торгують довідками про негативний результат на COVID-19 для виїзду за кордон – директор лабораторії

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
2488
9 вересня 2020

В Україні почали торгувати довідками про негативний результат ПЛР на COVID-19 для виїзду за кордон.

Про це заявив комерційний директор "Сінево" Микола Скавронський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ПЛР-тести роблять і для виявлення вірусу, і виконуючи формальні вимоги для виїзду за кордон або виходу з карантину. Що стосується здачі тестів для виїзду за кордон, то наразі на ринку вже існує деяка торгівля довідками "негативного результату ПЛР для виїзду закордон", – розповів Скавронський.

За його словами, сьогодні "за такими схемами вже працюють деякі туроператори, пропонуючи за умовно невеликі гроші туристам оформлення необхідної довідки навіть без здачі аналізу".

Фото: Krisikorn/Depositphotos

Скавронський допускає зниження попиту і цін на ПЛР-тести:

"Щойно буде внесено зміну до законодавства та ПЛР стане не єдиним обов'язковим для постановки діагнозу тестом, а, наприклад, можна буде робити аналіз на антиген до коронавірусу, ціна на які буде в рази нижчою, це призведе до того, що ринок ПЛР-аналізів за завищеними цінами відразу впаде, оскільки ПЛР-тести втратять свою ексклюзивність".

Вас також може зацікавити:

Степанов розповів, які умови необхідні для проведення ПЛР-тесту

Як припинити самоізоляцію, коли ПЛР-тест негативний

Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19. Протипоказання від ЦГЗ

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя
powered by lun.ua
 4561
Майбутнє школи

Чому батьків не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Євген Лапін
 4685
Суспільство

Знайти себе і заспокоїтись: чим нам шкодить хибна самоідентифікація та як відновити правильну

Ольга Ситнік
 957
Суспільство

Руханка замість уроку. Як TikTok допоміг зробити фізкультурну революцію

PROMOTED