В Україні торгують довідками про негативний результат на COVID-19 для виїзду за кордон – директор лабораторії

В Україні почали торгувати довідками про негативний результат ПЛР на COVID-19 для виїзду за кордон.

Про це заявив комерційний директор "Сінево" Микола Скавронський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ПЛР-тести роблять і для виявлення вірусу, і виконуючи формальні вимоги для виїзду за кордон або виходу з карантину. Що стосується здачі тестів для виїзду за кордон, то наразі на ринку вже існує деяка торгівля довідками "негативного результату ПЛР для виїзду закордон", – розповів Скавронський.

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За його словами, сьогодні "за такими схемами вже працюють деякі туроператори, пропонуючи за умовно невеликі гроші туристам оформлення необхідної довідки навіть без здачі аналізу".

Фото: Krisikorn/Depositphotos

Скавронський допускає зниження попиту і цін на ПЛР-тести:

"Щойно буде внесено зміну до законодавства та ПЛР стане не єдиним обов'язковим для постановки діагнозу тестом, а, наприклад, можна буде робити аналіз на антиген до коронавірусу, ціна на які буде в рази нижчою, це призведе до того, що ринок ПЛР-аналізів за завищеними цінами відразу впаде, оскільки ПЛР-тести втратять свою ексклюзивність".

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