Степанов закликав лікарів не "пічкати" пацієнтів з COVID-19 антибіотиками без потреби

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов попросив лікарів не призначати антибіотики хворим на COVID-19 без відповідних показань, оскільки це - небезпечно для здоров’я.

Про це міністр розповів під час брифінгу 12 жовтня.

"Ми чуємо про випадки від лікарів-інфекціоністів, коли людина тільки захворіла на COVID-19, з температурою 37,5, в неї є відповідне підтвердження ПЛР-тесту, і їй одразу починають призначати по два антибіотика", - розповів Степанов.

Він попросив лікарів дотримуватися відповідних стандартів та протоколів лікування.

"Ви ж розумієте, що призначаючи одразу, без показів, антибіотики без пневмоній, без нічого, відбувається відповідна антибіотикорезистентність.

Потім, коли людині дійсно знадобляться антибіотики, дія цього антибіотика буде набагато слабшою, ніж вона була би, якщо би повністю дотримувалися відповідного протоколу і стандарту", - попередив міністр.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Про небезпеку вживання антибіотиків без показань попереджав також головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"Я бачу картину, коли три антибіотики різного класу одночасно вживають люди, бо думають, що у них коронавірусна хвороба.

Таке вживання антибіотиків для профілактики не дієве, бо антибіотики на вірус не діють, але призведуть до того, що в нас буде інша проблема – антибіотикорезистентність. Коли ми не зможемо лікувати банальні інфекційні хвороби тими класами антибіотиків, які до цього були дієвими", - розповів Ляшко.

Він додав, що саме лікар повинен визначати тактику ведення пацієнта. Ніхто, ні в якому разі, не повинен займатися самолікуванням й самодіагностикою.

Нагадаємо, антибіотики неефективні проти вірусів, вони діють на бактерії.

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