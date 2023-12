Long COVID: у тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу – довготривалі наслідки

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії офіційно визнала існування "довготривалого ковіду" (Long COVID).

Це означає, що симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливати на організм.

У відомстві уже розробляють рекомендації для медиків, як лікувати такий стан.

За повідомленням служби, 60 тисяч британців звернулися до лікарів із проблемами дихання, виснаження, слабкістю і навіть з проблемами життєво важливих органів, включаючи серце, печінку, нирки та мозок.

Це може бути наслідком коронавірусу вже після того, як фінальний тест на COVID-19 був негативним.

Середній вік постраждалих становить 45 років, і це більше стосується жінок.

Національний інститут охорони здоров’я та догляду (NICE) оголосив, що співпрацюватиме з лікарями, щоб скласти керівництво щодо допомоги пацієнтам, які страждають на Long COVID.

Цей крок означає, що хвороба буде офіційно записана в документи NHS, а лікарі отримають конкретні поради щодо стану.

Експерти попереджають, що Long COVID для системи охорони здоров'я може бути серйознішим викликом, ніж смертність, тому що наслідки пандемії впливають на загальний стан здоров'я населення.



"Існує все більше доказів того, що COVID-19 є мультисистемною хворобою, яка для багатьох людей включає стійкі симптоми з довгостроковим впливом на їхнє здоров'я, – сказав Пол Крісп, директор NICE.

Тому важливо, щоб люди, які потребують постійної підтримки та лікування, швидко знаходились і отримали підтримку на кожному етапі своєї хвороби".

Які можуть бути довготривалі симптоми COVID-19?

Більшість хворих на коронавірус одужують протягом двох тижнів, страждаючи від лихоманки, кашлю та втрачаючи нюх або смак протягом декількох днів.

Однак починають з'являтися свідчення про те, що основні симптоми вірусу можуть зберігатися ще декілька тижнів поспіль у тих, хто важко переніс ковід або потім страждає від тривалих ускладнень.

Дані програми COVID Symptom Study, проведеної Лондонським королівським коледжем та медичною компанією Zoe, свідчать про те, що кожна десята людина може знову мати симптоми через три тижні, а деякі можуть страждати місяцями.

Довготривалі симптоми можуть бути такими:

❌ Хронічна втома

❌ Задишка

❌ Підвищений пульс

❌ Марення

❌ Інсульти

❌ Безсоння

❌ Втрата смаку / запаху

❌ Захворювання нирок

❌ Проблеми мобільності

❌ Головні болі

❌ М'язові болі

❌ Лихоманка

Найпоширенішими скаргами є втома, задишка та біль у суглобах – про все це повідомлялося під час їхньої боротьби з хворобою.

Дослідження в Італії показало, що кожен десятий, хто втрачає почуття смаку та запаху від коронавірусу, може не отримати його назад протягом місяця.

В Британії існує мобільний додаток COVID Symptom Tracker, яким користуються мільйони британців. Його створив професор Тім Спектор, епідеміолог з Королівського коледжу Лондона. Він каже, що повідомлення людей, які користуються цим додатком, викликають занепокоєння.

Користувачі можуть повідомляти про свої симптоми та почуття щодня, незалежно від того, хворі вони чи ні, та вводити результати тестів.

Професор Спектор заявив, що програма, запущена в березні, отримала дані понад 4 мільйонів людей.

Дослідники дізналися, що "дуже багатьом людям не стало краще після двох тижнів, як очікувалося", – написав професор Спектор у передмові до звіту "Long COVID: Reviewing the Science and Assessing the Risk", опублікованого Інститутом Тоні Блера.

Він заявив: "Ми продовжували стежити за ними і з'ясували, що значна частина все ще мала проблеми через місяці.

Це інша сторона коронавірусу: довготранспортери, які можуть виявитись більшою проблемою охорони здоров'я, ніж надмірна кількість смертей від COVID-19, яка має чітку групу ризику людей похилого віку".

У звіті зазначається, що дослідження професора Спектора вказує, що близько 10% людей мали симптоми довготривалого COVID-19 протягом місяця.

У 2% – одна людина з 50 – все ще були симптоми через три місяці після зараження вірусом.

Пропорції, ймовірно, були зовсім іншими, якщо брати до уваги всіх, хто ніколи не отримували позитивного результату або не зрозуміли, що страждають на захворювання.

У звіті зазначається, що Long COVID трапляється рідко у віці до 18 років і старше 65 років, з більшою поширеністю серед осіб працездатного віку.

Середній вік постраждалих становить 45 років, і це більше стосується жінок, ніж чоловіків.

