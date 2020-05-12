Симптоми коронавірусу: як COVID-19 впливає на різні частини тіла

ОНОВЛЕНО 28.09.2020

Захворювання COVID-19 здатне завдати шкоди організму різними способами.

Його прояви видозмінюються від симптомів застуди до пневмонії та впливають на багато функцій і частин тіла.

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Супутні проблеми в організмі можуть виникнути в результаті вірусної інфекції та завдяки реакції організму на неї, пише Bloomberg.

Коронавірус може впливати на різні органи. Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

КРОВ

Лихоманка та запалення можуть порушити кровоносні судини, роблячи кров’яні клітини більш схильними до скупчення, перешкоджаючи здатності організму розчиняти згустки.

Це може спровокувати згортання крові та призвести до закупорки судин у тканинах і органах у всьому тілі.

Небезпечні згустки в артеріях легенів, відомі як легеневі емболії, можуть виникнути навіть після того, як зникнуть симптоми інфекції.

Пошкоджені судини можуть також почати підтікати та стати схильними до кровотеч.

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У дітей запалення вен і артерій, спровоковане надмірною імунною активацією, може спричинити захворювання, схоже на хворобу Кавасакі, запальний розлад.

Коронавірус може призвести до згортання крові. ktsdesign/Depositphotos

МОЗОК

Дисфункція в слизовій оболонці судин та пов'язані з цим кровотечі та згортання можуть спричинити інсульти та кровотечі в мозку.

Пацієнти також можуть відчувати головний біль, запаморочення, порушення свідомості, марення і галюцинації та погано контролювати моторику.

ОЧІ

Захворювання може спровокувати кон'юнктивіт – запалення слизової оболонки ока.

Як результат очі можуть стати червоними та опухлими.

ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ

Зараження клітин слизових оболонок кишкового тракту, може викликати діарею, нудоту, блювоту та біль у животі.

Було встановлено, що закупорки кровоносних судин, викликані неправильним згортанням крові, пошкоджують кишечник, вимагаючи екстреної операції та видалення.

Коронавірус може викликати діарею, рвоту та біль у животі. Фото piotr_marcinski/Depositphotos

КІНЦІВКИ

У дітей і людей молодшого віку також спостерігається новий симптом – коронавірусні ноги.

Коли на стопах з’являються фіолетові висипання, що нагадують вітрянку, кір або обмороження.

Відчуття поколювання і печіння в руках і кінцівках може вказувати на синдром Гієна-Барре, рідкісне захворювання нервової системи, яке може бути викликане імунними реакціями на вірусну інфекцію.

Інші симптоми синдрому включають погану координацію, м'язову слабкість і тимчасовий параліч.

Обструкція у великих кровоносних судинах може викликати недостатній кровообіг або його ослаблення в кінцівках.

СЕРЦЕ

Пошкодження серця можуть виникнути внаслідок надмірного перенапруження, запалення серцевого м’язу та коронарної артерії, виникнення тромбів та переважаючої хвороби багатьох органів.

Такі травми призводять до нерегулярного серцебиття, серцевої недостатності та зупинки серця.

Інфекція, лихоманка та запалення у людей із наявними закупорками серцевих судин можуть спричинити розрив жирових бляшок, блокування або зупинення кровотоку в органах і тканинах.

Під час дослідження, де брало участь 100 людей з COVID-19, за допомогою МРТ виявили деякі ознаки міокардиту у 60 з них.

Це означає, що в цих 60 учасників було запалення серцевого м'яза, яке може послабити цей орган і в окремих випадках призвести до раптової зупинки серця.

Ще одне дослідження, в якому вивчали дані 26 спортсменів, які перехворіли COVID-19 з легкими симптомами або без симптомів, виявило ознаки можливого міокардиту у п'яти з них і менші аномалії ще у дев'яти.

Цей стан передбачає підвищений ризик міокардиту у тих, в кого відбуваєтсья навантаження на серце під час фізичної активності.

Ще до пандемії міокардит був основною причиною смерті молодих, здорових спортсменів.

Це дані важливі, але для підтвердження, чи збільшує коронавірус ризик серцевих ускладнень у людей будь-якого віку, навіть при помірній активності, потрібні додаткові дослідження, пише The New York Times.

Фото stevanovicigor/Depositphotos

ПЕЧІНКА

Дисфункція печінки може виникнути в результаті вірусної інфекції, або, швидше за все, через системне запалення та блокади кровообігу, що припиняють приплив крові до органу.

НИРКИ

Гостре пошкодження нирок може бути викликано згустками і порушенням кровопостачання або прямим результатом інфекції.

ЛЕГЕНІ

Вірус вражає епітеліальні клітини, які вистилають і захищають дихальні шляхи, а також стінки альвеол, через які відбувається газообмін для насичення крові киснем.

Пошкодження альвеол може викликати запалення легенів, що характеризується болями в грудях і задишкою.

У важких випадках нестача кисню може спровокувати гострий респіраторний дистрес-синдром, що призводить до поліорганної недостатності.

Запалення легенів характеризується болями в грудях та задишкою. Фото KostyaKlimenko/Depositphotos

НІС ТА РОТ

Крім типових для простуди чхання та нежиттю, вірус також може порушувати нюхову систему, викликаючи раптову повну або часткову втрату нюху (аносмію).

Смак може також стати спотвореним.

Вчені Каліфорнійського університету вважають, що втрата смаку та нюху є одним із ранніх симптомів коронавірусу.

Якщо втрата запаху пов’язана з COVID-19, відчуття, ймовірно, повернуться через кілька днів або тижнів.

ШКІРА

В результаті імунної відповіді організму на вірус або поверхневого пошкодження кровоносних судин під шкірою на ногах та животі може з'явитися висип, схожий на кропивницю.

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